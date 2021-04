MARA Stock: Pourquoi Marathon Digital Crashing malgré l’introduction en bourse de Coinbase?

Anticipation pour le Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) L’introduction en bourse (introduction en bourse) était un support haussier pour les actions de crypto-monnaie, y compris Marathon numérique (NASDAQ:MARA) le lundi et mardi. Pourtant, il semble que le soutien s’est transformé en pression, le stock MARA en baisse de plus de 15% aujourd’hui.

Ouvrant à 381 $, COIN a bondi en début de séance aujourd’hui avant d’entrer dans une baisse à un minimum de 310 $ et de rebondir légèrement pour terminer la journée en baisse de 14%. Cette baisse a nui à un certain nombre de jeux de crypto-monnaie, y compris l’action MARA, Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) et MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), ces derniers étant respectivement en baisse de 15% et 13%.

Coinbase avait un prix de référence de 250 $, ce qui contribue à expliquer la tendance baissière depuis l’ouverture. Cependant, le simple fait que l’action ait terminé la journée de négociation plus bas qu’elle n’avait commencé a certainement freiné l’exubérance des taureaux de crypto-monnaie cette semaine.

Au cours des dernières semaines, Marathon Digital a surperformé ses pairs du secteur et les marchés plus larges. Cela pourrait être dû au fait que l’action MARA est fortement corrélée au prix de Bitcoin (CCC:BTC-USD), comme en parlait Chris Markoch d’InvestorPlace il y a quelques semaines.

Bitcoin est en légère baisse (1%) dans les échanges aujourd’hui, mais il est plus probable que la baisse de mercredi de Marathon Digital soit due au fait que «les spéculateurs [got] en avance sur eux-mêmes dans l’action MARA », a déclaré le 2 avril le contributeur d’InvestorPlace Ian Bezek.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

