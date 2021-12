Maracaná installera un nouveau gazon mixte avec des fibres synthétiques

06/12/2021 à 18:37 CET

Les administrateurs du mythique stade Maracana de Rio de Janeiro ont annoncé ce lundi qu’ils installeraient un nouveau gazon qui mélangera du gazon naturel avec des fibres synthétiques, après les critiques subies cette saison par le mauvais état du terrain.

Le processus d’installation du nouveau tapis du temple de Rio commencera ce mois-ci, à la fin de la saison de football 2021, et durera environ 90 jours jusqu’à sa conclusion. « C’est une intervention nécessaire dont les principaux facteurs étaient le volume de matchs joués dans le stade et aussi les interférences climatiques », a déclaré dans une note le directeur général de Maracanã, Severiano Braga.

La valeur estimée des travaux est de quatre millions de reais (environ 700 000 $) et il est prévu que le Maracaná sera prêt pour les demi-finales du championnat Carioca en 2022.

La nouvelle pelouse associera un gazon « 100 % naturel » à des fibres synthétiques « de polyéthylène »., qui seront injectés à 18 centimètres de profondeur et dépasseront de deux centimètres au-dessus de la surface du terrain, afin de garantir leur « consistance » tout au long de la saison. Ensuite, les fils synthétiques et le gazon naturel seront « cousus » à l’aide d’un équipement spécial.

« Ce système assure une surface toujours uniforme, il est plus efficace et résistant au piétinement, supporte plus d’heures de jeu par an que le revêtement classique « et « c’est le même que la plupart des stades européens ont adopté », se sont défendus les administrateurs.

La pelouse du Maracanã, domicile des Flamengo et le Fluminense, a subi des critiques pour son mauvais état au cours de la dernière année et a déjà subi une réforme cette saison quelques jours avant d’accueillir la finale de la Copa América en 2021 entre l’Argentine et le Brésil, en juillet dernier.

Le stade, l’un des plus célèbres au monde, Il a eu 70 ans l’année dernière et est devenu l’un des témoins les plus privilégiés de l’histoire du football., car il a été le théâtre des finales de la Coupe du monde 1950 – le « Maracanazo » uruguayen – et 2014, et du millième but de Pelé, en 1969.

Il a également accueilli les Jeux panaméricains de 2007 et l’ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, ainsi que des concerts d’artistes et de groupes de renommée mondiale tels que Frank Sinatra, Madonna, Paul McCartney et The Rolling Stones.