Maracana ne changera finalement pas de nom

07/04/2021 à 20:49 CEST

Martí Grau

Le stade Maracana, situé à Rio de Janeiro, ne pourra finalement pas changer de nom. Comme l’a annoncé le président de la chambre, André Ceciliano, l’Assemblée législative de Rio de Janeiro a décidé de mettre son veto à la loi qui permettait de modifier son nom, par lequel le stade continuera à s’appeler Estadio Jornalista Mário Filho.

Même si le 9 mars 2021 une loi a été approuvée pour renommer le stade, enfin la discorde entre les hauts responsables du gouvernement et les proches Mario Filho, a été résolu avec la suspension de la loi par l’Assemblée.

Dans la proposition de changer le nom, il avait été décidé de l’appeler officiellement « Rey Pelé ». Bien qu’il continuera finalement avec le nom de Mario Filho, Journaliste et écrivain brésilien considéré comme l’un des promoteurs du journalisme sportif au Brésil et, par conséquent, Promoteur de la construction en 1950 de l’un des plus grands stades du monde, Maracanã.

Avec une capacité selon les données de la FIFA de 84738 spectateurs, le stade a subi des modifications pour la tenue de grands tournois tels que le Coupe du monde 2014 au Brésil vague Coupe de l’America 2019, dans lequel le Brésil était champion.