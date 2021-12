Maralee Nichols brise le silence sur une romance secrète avec Tristan Thompson

Maralee nichols brise son silence après Tristan ThompsonL’affaire de paternité de a été rejetée au Texas.

Le jeudi 16 décembre, E! News a confirmé qu’un juge avait rejeté une action en justice en paternité que Thompson avait déposée contre Nichols devant un tribunal de Houston. Cela a marqué une victoire légale pour Nichols, qui a allégué dans un autre procès à Los Angeles que la star du basket-ball avait engendré son fils nouveau-né, qu’elle a accueilli plus tôt ce mois-ci.

Son bébé serait le troisième enfant de Thompson, qui partage Prince, 5, avec ex Jordanie craig et fille Vrai, 3, avec ex Khloe kardashian.

Thompson voulait qu’un tribunal de Houston entende l’affaire, tandis que Nichols a déposé en Californie. Puisqu’un juge a décidé de rejeter l’affaire Thompson au Texas, il est probable que le procès de Nichols sera traité en Californie.

Elle dit maintenant à E! News exclusivement : « Au cours des deux dernières semaines, de nombreuses histoires inexactes et fausses ont circulé à mon sujet. Je n’ai à aucun moment divulgué – et je n’ai ordonné à personne d’autre de divulguer – aucune information concernant Tristan Thompson ou aucun litige le concernant. Je n’ai jamais parlé à aucun média et je n’ai divulgué aucune information à qui que ce soit à aucun moment. Je fournis cette déclaration parce que je sens que je dois défendre ma personnalité. «