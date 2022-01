Maralee Nichols s’exprime après que Tristan Thompson a admis être le père de son enfant

Maralee Nichols a déclaré qu’il n’y avait « jamais aucun doute » sur le père de son fils après que le joueur de la NBA Tristan Thompson a annoncé qu’un test de paternité avait montré qu’il était le père du bébé. Thompson a précédemment nié qu’il était le père du bébé et a combattu Nichols devant le tribunal après qu’elle eut intenté une action en justice pour les frais liés à la grossesse et la pension alimentaire pour enfants. Thompson a également une fille avec la star de L’incroyable famille Kardashian Khloe Kardashian et un fils avec l’ex Jordan Craig.

« Il n’y a jamais eu le moindre doute que Tristan Thompson était le père du bébé de Maralee Nichol », a déclaré le représentant de Nichols dans une déclaration à PEOPLE. « Tristan a fait de nombreuses déclarations et déclarations fausses et diffamatoires à propos de Maralee au cours des derniers mois, et elle prend sa déclaration contrite aujourd’hui dans le contexte de toutes ces déclarations. »

Lundi soir, le joueur des Sacramento Kings a profité de son histoire Instagram pour partager les résultats d’un test de paternité. « Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols », lit-on dans la déclaration de Thompson. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, en public et en privé. »

Ensuite, Thompson s’est excusé directement auprès de Kardashian. L’ancien couple a eu une relation intermittente qui a duré des années avant de se séparer définitivement en juin. Ils sont parents de True, 3 ans, et sortaient encore en public lorsque Thompson a commencé une relation avec Nichols. Thompson et Craig partagent Prince, un fils de 4 ans.

« Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé », a écrit Thompson lundi. « Vous ne méritez pas la façon dont je vous ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous considère. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Indépendamment de ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je Je suis incroyablement désolé. »

Le fils de Nichols est né en décembre. L’ancien entraîneur personnel a déposé une plainte en paternité contre Thompson en juin 2021. Au début, Thompson a nié avoir eu des relations sexuelles avec Nichols, mais dans des documents judiciaires de décembre, il a admis avoir eu une relation sexuelle « sporadique » avec elle. À ce moment-là, il a toujours insisté sur le fait qu’il n’était pas le père du fils de Nichols parce qu’il croyait que la « seule » date de conception possible était le 13 mars 2021. Cependant, Nichols a déclaré que le bébé avait été conçu en avril 2021. À cette époque, Thompson et Kardashian étaient toujours ensemble publiquement.