Marathon Digital bat l’estimation des bénéfices du troisième trimestre, mais manque de revenus

Le bénéfice par action de Marathon Digital (MARA) au troisième trimestre de 0,85 $ a dépassé l’estimation consensuelle des analystes de 0,43 $, tandis que son chiffre d’affaires de 51,7 millions de dollars a dépassé l’estimation de 67,4 millions de dollars, selon FactSet.

Les revenus de la société au troisième trimestre ont augmenté de plus de 6 000 % en glissement annuel, selon un communiqué. Marathon a extrait 1 252 bitcoins au troisième trimestre, soit une augmentation de 91 % par rapport au trimestre précédent. À la fin du trimestre, il en détenait 7 035. bitcoin d’une juste valeur marchande de 307,6 millions de dollars. Le mineur s’attend à ce que ses 130 000 machines minières précédemment achetées soient mises en ligne d’ici le milieu de 2022. Marathon a noté que les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale affectent l’industrie minière crypto, et la société a récemment a commencé à affréter des avions pour accélérer la livraison de ses ordinateurs de minage. Les actions du mineur de bitcoins ont baissé d’environ 1,5% en début de séance mercredi, après avoir initialement augmenté d’environ 4% après la publication des résultats. Ils sont en hausse de plus de 600 % jusqu’à présent cette année.