Marathon Digital détient 457 millions de dollars de Bitcoin après une augmentation de l’exploitation minière en octobre

Marathon Digital a produit 417,7 bitcoins en octobre, soit une augmentation de 23% par rapport au mois précédent, ce qui a porté la valeur totale des avoirs en bitcoins de la société à environ 457,4 millions de dollars, a déclaré mardi le mineur de bitcoins.

Marathon Digital compte désormais environ 7 453 bitcoins. Sa flotte minière se compose de 27 280 mineurs actifs produisant environ 2,96 exahash (EH/s). « Avec l’accélération des expéditions de nos mineurs précédemment achetés au cours des prochains mois, nous continuons à nous attendre à ce que notre production de bitcoins devienne plus cohérente à mesure que nous évoluons », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon Digital. Dans un communiqué de presse, Marathon Digital a déclaré qu’il avait reçu 42 381 mineurs ASIC de premier plan de Bitmain cette année avec 3 285 autres mineurs ASIC actuellement en transit. L’entreprise s’est développée rapidement. Après avoir reçu tous ses bons de commande en suspens pour les mineurs d’ici la mi-2022 et déployé les machines, Marathon s’attend à avoir environ 133 000 mineurs opérationnels générant environ 13,3 EH/s. En octobre, Marathon Digital a annoncé qu’elle avait obtenu une ligne de crédit renouvelable de 100 millions de dollars avec Silvergate Bank en bitcoins et en dollars américains et qu’elle utiliserait le prêt pour financer les opérations d’extraction de bitcoins de la société et pour acquérir de nouveaux équipements.

