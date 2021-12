Marathon Digital étend son contrat d’hébergement Compute North à plus de 100 000 mineurs de Bitcoin

Compute North et Marathon Digital ont étendu leur accord d’hébergement à plus de 100 000 machines d’extraction de bitcoins aux États-Unis, selon un communiqué publié mercredi. Les unités seront alimentées principalement par l’énergie éolienne et solaire.

L’accord est une extension de l’accord d’hébergement précédent des sociétés de 73 000 mineurs en mai. Le pacte fera des opérations minières de Marathon « non seulement parmi les plus importantes en Amérique du Nord, mais aussi parmi les plus efficaces et les plus respectueuses de l’environnement », a déclaré Marathon’s Le PDG Fred Thiel. L’accord rendra les opérations minières de Marathon à environ 77 % neutres en carbone. Certains des mineurs sont déployés dans des centres de données existants tandis que le reste sera en ligne d’ici la mi-2022 alors que Compute North achève la construction de ses installations. 2, Marathon a déclaré qu’une fois qu’il aura reçu tous les bons de commande en cours, il s’attend à avoir environ 133 000 mineurs opérationnels générant environ 13,3 exahash par seconde. Son coût « mixte » d’électricité et d’hébergement sera d’environ 0,042 $ par kilowattheure. Les actions de Marathon Digital ont grimpé de 6,5% en début de séance mercredi.