Marathon Digital se développe comme aucune autre entreprise de minage de crypto ⋆ Crypto new media

Pas plus tard qu’hier, Live Bitcoin News a publié un article sur Clean Spark et toute la croissance qu’il connaissait. Apparemment, ce n’est pas la seule grande entreprise de minage de crypto à subir des changements massifs. Aujourd’hui, des nouvelles sont sorties sur Marathon Digital Holdings, Inc., qui est une entreprise concurrente qui connaît actuellement de lourdes mises à jour.

Marathon se dirige vers le grand temps

Juillet a été l’un des mois les plus importants pour Marathon depuis longtemps. La société a produit plus de 440 bitcoins nouvellement frappés au cours de la période de 31 jours du mois, augmentant ainsi ses propres avoirs sur le marché de la crypto de plus de 260 millions de dollars.

Au moment de la rédaction de cet article, la société emploie plus de 19 000 machines minières distinctes pour extraire de nouvelles unités BTC de la blockchain. Cependant, Marathon a annoncé qu’il achèterait jusqu’à 30 000 machines supplémentaires au premier fabricant mondial de plates-formes de minage de cryptographie Bitmain. Cela augmentera finalement le taux de hachage de l’entreprise à environ 13,3 EH/s.

Fred Thiel – le PDG de Marathon – a expliqué dans une récente interview :

En raison principalement des changements favorables du taux de hachage mondial, juillet s’est avéré être un mois extrêmement productif pour nos opérations minières. Bien que nos mineurs soient hors ligne pendant cinq jours à la fin du mois pour faciliter la maintenance et les mises à niveau programmées, ainsi que pour permettre une inspection annuelle requise de nos installations, nous avons quand même augmenté notre production de bitcoins de 66% par rapport au mois précédent et produit 442,2 bitcoins en juillet. La maintenance planifiée étant maintenant terminée, nous retournons notre attention au déploiement de nouveaux mineurs et à l’intensification de nos opérations. Hier, nous avons annoncé que nous avions acheté 30 000 mineurs supplémentaires à Bitmain. En conséquence, nous prévoyons maintenant que notre flotte minière se composera de 133 000 mineurs générant 13,3 EH/s au déploiement complet. Au 1er août 2021, nous produisions en moyenne 19 bitcoins par jour, et avec les nouvelles mises à niveau de nos systèmes, nous sommes en meilleure position pour déployer efficacement le grand nombre de mineurs que nous attendons de Bitmain au cours des prochains année.

Que va-t-il se passer ensuite?

Marathon a également produit des chiffres mensuels concernant la quantité de bitcoin extrait depuis le début de l’année. En janvier, par exemple, Marathon n’a réussi à extraire qu’environ 50,4 BTC pour le mois. Cependant, en mars, ce chiffre avait presque doublé. En avril, la société a extrait plus de 160 BTC et en juillet, ce chiffre avait presque triplé.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, on ne sait pas ce qui se passera à l’avenir étant donné quel sujet controversé le minage de crypto est devenu ces derniers mois. L’espace est forgé d’accusations selon lesquelles il n’est pas respectueux de l’environnement et cause des dommages irréversibles à la planète. Des personnalités comme Elon Musk et Kevin O’Leary ont également condamné la pratique pour son manque de protocoles respectueux de l’environnement.

Mots clés: Clean Sparks, Crypto Mining, Marathon Digital Holdings