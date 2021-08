Marathon Digital vise à contrôler 12% du taux de hachage total du réseau Bitcoin à la suite du dernier énorme approvisionnement en matériel minier ⋆ ZyCrypto

Publicité





Alors que le réseau Bitcoin reste assez décentralisé entre-temps, il existe une pression croissante parmi les plus grandes sociétés minières Bitcoin pour contrôler la majorité du taux de hachage minier. La course définit AntiPool, qui contrôle 17,60%, ViaBTC 14%, Binance Pool 11,6%, Poolin 11% du taux de hachage total de 14,5T et de nombreuses autres sociétés minières qui ajoutent leurs ressources.

Malgré certaines préoccupations énergétiques concernant l’exploitation minière de Bitcoin, les derniers achats massifs de plates-formes minières dans l’industrie racontent l’histoire d’un changement imminent dans les classements miniers de Bitcoin en ce qui concerne le contrôle du taux de hachage. Une vérification rapide des derniers accords d’achat de plates-formes minières annoncés dans les nouvelles révèle que des milliards de dollars de plates-formes minières ont été traités en juillet seulement. Cela signifie seulement que chaque entreprise souhaite contrôler une plus grande part du taux de hachage minier.

Lorsqu’une entreprise augmente sa part de taux de hachage, cela signifie certainement une meilleure possibilité d’exploiter plus de Bitcoins. Et selon les mots du PDG de Genesis Digital Assets, Manuel Stotz, Bitcoin va être la technologie la plus importante pour l’inclusion financière des pauvres et des non bancarisés du monde et l’exploitation minière fournirait la sécurité nécessaire pour que cela se produise. Parce que Bitcoin deviendra plus rare et plus précieux avec le temps, bien sûr.

Marathon Digital Holdings marque probablement le plus grand changement de contrôle du taux de hachage parmi les trois premiers, car la société a annoncé lundi avoir acheté 30 000 plates-formes minières Bitcoin supplémentaires à Bitmain. La dernière commande s’ajoute à leurs 100 000 machines de la série S19 de Bitmain achetées et qui devraient être livrées d’ici le premier trimestre 2022. Cela place la puissance de hachage totale estimée de la société à 13,3 EH/s, ce qui signifie qu’elle deviendra la troisième plus grande société minière en contrôlant 12 % du taux de hachage minier total au 1er août. Il figurera dans les trois premières places.

“Augmenter notre pourcentage du taux de hachage total du réseau augmente notre probabilité de gagner du bitcoin, et étant donné les conditions particulièrement favorables de l’environnement minier actuel, nous pensons que c’est le moment opportun pour ajouter de nouveaux mineurs à nos opérations”, a déclaré Fred, PDG de Marathon Digital. Thiel.

Pendant ce temps, les sociétés minières chinoises ont perdu le contrôle, fermé ou délocalisé, perdant une grande partie de leurs taux de hachage minier. Avec les ajustements actuels en Chine en ce qui concerne l’exploitation minière de Bitcoin, les États-Unis se renforcent dans l’activité minière et prennent désormais en charge 17% du taux de hachage minier mondial total à partir d’avril de cette année. Il avait 4 % avant les perturbations en Chine. Celui de la Chine est passé de 75,5% à 46% alors même que les plus grandes entreprises basées en Chine comme ViaBTC sont les plus touchées.

Le pool Foundry USA, qui comprend les sociétés Blockcap, Greenidge, Hut 8, Bitfarms, Hive, BitDeer, Bit Digital et Foundry et contrôle 7 % du taux de hachage total, se renforce également par exemple. Cela les ferait entrer dans la liste des 10 plus grandes exploitations minières par puissance de hachage. Rien qu’en juillet, il a ajouté 800 petahashes par seconde (PH/s) de puissance de hachage à la suite de nouveaux achats auprès de Hive et pourtant plus de 8 300 plates-formes achetées par Greenidge en juillet.

Rien qu’en juillet, il y a eu d’énormes accords d’achat de plates-formes minières auprès d’autres sociétés, dont BIT Mining, qui a récemment acquis 2 500 nouvelles machines d’extraction Bitcoin supplémentaires pour ajouter une capacité totale de taux de hachage de 165 PH/s. La société a déjà déployé plusieurs plates-formes minières au Kazakhstan pour quitter la Chine.

Gryphon, une autre société minière, est également entrée dans le top 15 des mineurs de Bitcoin en juillet après avoir ajouté un total de 0,72 exahash par seconde en capacité de hachage.

Genesis Digital, qui a extrait 1 milliard de dollars de Bitcoin depuis ses débuts il y a 9 ans, a récemment annoncé son intention d’étendre son contrôle du taux de hachage à plus de 2,6 %. Ils deviendraient le top 10 selon le graphique de BTC.com. De plus, après avoir acheté des milliers d’Antiminers à Bitmain cette année, Riot Blockchain a vu sa capacité de hachage augmenter de plus de 406% par rapport aux chiffres publiés il y a un an. À 3,8 EH/s, la société contrôlera plus de 3,5 % du taux de hachage total.