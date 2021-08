Marathon investira 120 millions de dollars US dans 30 000 équipements miniers Bitcoin

in

Marathon Digital Holdings Inc. a annoncé aujourd’hui l’achat de 30 000 mineurs BTC supplémentaires pour 120,7 millions de dollars.

Alors que certains redoutent l’avenir du minage de Bitcoin, compte tenu des questions environnementales qui l’ont fait, entre autres, Elon Musk, d’autres continuent de miser sur ce modèle économique sans aucune crainte.

L’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin en Amérique du Nord, Marathon Digital Holdings Inc., a annoncé aujourd’hui l’achat de 30 000 Antminer S19J Pros supplémentaires pour 120,7 millions de dollars. Cela a été rapporté aujourd’hui dans un communiqué de presse de Marathon.

Les nouvelles machines devraient être expédiées entre janvier et juin de l’année prochaine, selon le communiqué de presse. S’ils sont mis en œuvre aujourd’hui, ces ASIC produiraient environ 13,3 EH / s et représenteraient environ 12% du taux de hachage du réseau (au 1er août, le réseau Bitcoin représente 109 EH / s), explique BitcoinMagazine.

Plus de 133 mille mineurs au total

Les nouvelles machines augmenteraient encore l’échelle des opérations minières de Marathon de 30 %, et le nombre total de mineurs BTC détenus et exploités par la société devrait augmenter pour atteindre plus de 133 000.

Le PDG de Marathon, Fred Thiel, a commenté : « L’augmentation de notre pourcentage du taux de hachage total du réseau augmente notre probabilité de gagner des Bitcoins et étant donné les conditions exceptionnellement favorables dans l’environnement minier actuel, nous pensons que c’est le moment opportun pour ajouter de nouveaux mineurs à nos opérations ».

Il a continué à remercier l’équipe de Bitmain, fabricant de l’Antminer S19J Pro pour avoir accéléré la commande de l’entreprise, signe d’une concurrence accrue pour les machines disponibles.

La nouvelle intervient après que Marathon a annoncé qu’il cesserait d’utiliser son hashrate pour censurer les transactions et n’exploiterait que les « blocs compatibles » plus tôt cet été, date à laquelle il a également commencé à signaler Taproot, la prochaine mise à jour logicielle Bitcoin prévue pour novembre. .

Cette année également, en janvier, Marathon est également devenu un investisseur Bitcoin et a acheté 150 millions de dollars en crypto. À cet égard, à l’époque, il avait déclaré qu’il aurait une stratégie de hodler : « Nous pensons que conserver une partie de nos réserves de trésorerie en Bitcoin sera une meilleure stratégie à long terme que de détenir des dollars américains, à l’instar d’autres sociétés avant-gardistes comme MicroStrategy. .”

