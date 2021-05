Extraction de Bitcoin

Marathon & Compute North s’associe pour atteindre un taux de hachage de 10,37 EH / s; Les mineurs seront à 70% neutre en carbone

Marathon Digital Holdings, une société auto-minière de Bitcoin en Amérique du Nord, a conclu une lettre d’intention contraignante avec Compute North pour héberger 73000 mineurs de Bitcoin déjà achetés dans le cadre d’un nouveau centre de données de 300 mégawatts situé au Texas.

En vertu de cet accord, Marathon accordera à l’autre société un prêt relais de 18 mois pouvant atteindre 67 millions de dollars pour la construction de l’installation. Sa mise en œuvre devrait avoir lieu par étapes entre octobre 2021 et mars 2022.

Une fois toutes les machines minières installées, Marathon atteindra un taux de hachage de 10,37 EH / s, tandis que le coût minier moyen sera de 0,0453 $.

Ce qui est intéressant ici, c’est que Marathon s’attend à ce que ses opérations soient à environ 70% carbone neutre avec un objectif à long terme d’avoir une empreinte carbone neutre à 100%. Fred Thiel, PDG de Marathon, a déclaré:

«Cet accord nous place sur une voie claire pour devenir l’un des mineurs de Bitcoin les plus importants, les plus efficaces et les plus respectueux de l’environnement en Amérique du Nord.»

Dave Perrill, PDG de Compute North, a commenté:

«Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Marathon et d’aider à atteindre leurs objectifs ESG grâce à la réalisation d’opérations d’hébergement neutres en carbone.»

Croissance du marché haussier

Une autre société minière de Bitcoin, la Riot Blockchain cotée au Nasdaq, a quant à elle annoncé la nomination de Benjamin Yi au poste de président exécutif, et Lance D’Ambrosio est le nouvel administrateur indépendant principal de la société.

La semaine dernière, Riot Blockchain a également signalé une augmentation de 10 fois ses revenus miniers à 23,2 millions de dollars au premier trimestre de 2021 et un bénéfice net de 7,5 millions de dollars.

La société a extrait 62% de plus de BTC au premier trimestre par rapport au dernier trimestre à 491 BTC.

En avril, Riot a acquis Whinstone US, propriétaire et exploitant de la plus grande installation d’hébergement de bitcoins d’Amérique du Nord, avec 300 mégawatts de capacité développée et un accord d’achat d’électricité à long terme, pour 651 millions de dollars en actions et en espèces.

Riot s’attend à atteindre une capacité totale de taux de hachage de 7,7 EH / s au quatrième trimestre de 2022, en supposant le déploiement complet de sa flotte d’environ 81.146 Antminers acquis à Bitmain, dont 95% seront le modèle de la série S19 de dernière génération.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.