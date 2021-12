Marathon Mines 53% moins de BTC en novembre, Hut 8 produisant chaque BTC à un coût de k

Minage de Bitcoin

Mineurs de Bitcoin HODLing: Marathon Mines 53% moins de BTC en novembre, Hut 8 produisant chaque BTC à un coût de 3 000 $

4 décembre 2021

Le mineur de Bitcoin Marathon Digital Holdings a déclaré avoir extrait 196 BTC en novembre, contre 417,7 BTC le mois précédent.

Cette baisse de la production de bitcoins était due à la maintenance et aux mises à niveau de la centrale électrique de Hardin, dans le Montana, qui ont eu un impact négatif sur l’exploitation minière.

En 2021 jusqu’au 1er décembre, Marathon a produit 2 712,3 BTC.

La société a conservé tout le Bitcoin généré au cours de ce mois, car la dernière fois qu’elle a vendu du Bitcoin était le 21 octobre 2020.

Ses avoirs totaux en bitcoins sont désormais passés à environ 7 649 BTC, couvrant les 4 812,66 BTC que la société a achetés en janvier.

Pendant ce temps, il détient 623,7 millions de dollars en espèces, le total des liquidités, des liquidités et des avoirs en bitcoins s’élevant désormais à 1,1 milliard de dollars.

« Après avoir clôturé une offre de billets convertibles sursouscrits, nous avons augmenté nos liquidités totales à 1,1 milliard de dollars, ce qui nous offre la possibilité d’améliorer notre efficacité et d’étendre davantage nos opérations », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon.

En novembre, Marathon a reçu 15 520 mineurs ASIC de premier plan de Bitmain et 56 826 mineurs à ce jour, avec 8 477 mineurs supplémentaires actuellement en transit.

Suite aux mises à niveau réussies du système de la centrale électrique de Hardin, dans le Montana, alors qu’elle commençait à fonctionner presque à pleine capacité, elle a généré 34 Bitcoin le 1er décembre.

Marathon possède désormais une flotte minière existante de 31 000 mineurs actifs produisant 3,2 EH/s. Thiel a déclaré qu’ils sont « bien positionnés pour atteindre 13,3 EH/s d’ici la mi-2022 et pour rester agile et opportuniste alors que notre industrie évolue au cours des prochains trimestres ».

Un autre mineur de Bitcoin, Hut 8, a également publié sa mise à jour de la production du mois dernier. Le mineur a produit 265 BTC en novembre, portant le solde Bitcoin de l’entreprise à 5 242.

Tout comme Marathon, Hut 8 a déposé 100% du BTC auto-miné en détention dans le cadre de sa stratégie HODL.

La société a achevé le déploiement de puces NVIDIA hautes performances le mois dernier. Les CMP NVIDIA ont été déployés pour exploiter le réseau Ethereum via le pool Luxor et reçoivent des paiements en Bitcoin. Hut 8 a actuellement un taux de hachage installé de 1,7 EH/s.

« Notre déploiement NVIDIA CMP génère un chiffre d’affaires d’environ 140 000 $ par jour, sur la base de l’économie minière actuelle », a déclaré Jason Zaluski, responsable de la technologie pour Hut 8.

« Compte tenu de la faible intensité énergétique de ces puces, notre coût par Bitcoin d’environ 3 000 $ signifie que nous atteignons des marges unitaires supérieures à 95%. »

