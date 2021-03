Marathon Valencia et Movistar présentent le documentaire «  La Gran Carrera  »

26/03/2021 à 15:02 CET

Le Valence Trinidad Alfonso EDP et Movistar Marathon ils créent le documentaire «La grande course. Le Marathon de Valence face au défi du COVID-19 ‘ qui résume l’organisation de l’édition 2020, la plus complexe des meilleur marathon d’Espagne et dans lequel il a dû renoncer à la présence des coureurs populaires pour organiser un essai pour les professionnels uniquement (Elite Edition) face à la pandémie mondiale.

Ce documentaire, produit par TBS pour Movistar +, est un résumé audiovisuel de tous les obstacles et décisions compliquées que le marathon de Valence a dû surmonter pour finir par célébrer un événement qui a marqué l’histoire. Le test a atteint le record du monde du semi-marathon et de magnifiques records de marathon, avec 11 records nationaux et plus de 60 minimums olympiques, et il a été classé comme le meilleur événement mondial de l’année dans sa catégorie.

Les responsables du marathon de Valence et de Movistar ont convoqué le monde du sport et de l’athlétisme lors d’une double première qui a eu lieu mercredi 24 à la Cinémas ABC Park à Valence et jeudi 25 au Movistar Academy Magariños de Madrid. Là, ils ont pu profiter de la « Grande course », qui condense en 44 minutes de durée plus de 50 heures d’enregistrement réalisées tout au long de 2020 à Valence, dans d’autres régions d’Espagne et au Kenya, évitant ainsi les problèmes de confinement, de restrictions de mobilité et de déplacements.

Il fait sa première dans #Vamos de Movistar +

Après deux avant-premières à Valence et Madrid, le film peut être vu à partir d’aujourd’hui vendredi à #Vamos, en différents pass en direct qui seront proposés par la chaîne sportive spécifique de Movistar +, et sur la plateforme elle-même à la demande pour tous les abonnés.

Movistar c’est lui sponsor technologique du semi-marathon et marathon de Valence. L’entreprise a rejoint les essais en 2020 dans le but d’aider l’organisation à donner un coup de pouce dans le domaine de la technologie qui les a placées à l’avant-garde des courses dans leur catégorie.

Clôture de l’année du 40e anniversaire

Avec cette première, l’organisation du Valencia Trinidad Alfonso EDP Marathon, en charge du SD Correcaminos et du Conseil municipal de Valence, clôture l’année de célébration de son 40e anniversaire avant le 29 mars, lorsque la première édition du Marathon populaire de Valence en 1981.