Marathon Valencia et New Balance présentent le maillot officiel de l’événement

15/09/2021 à 11h23 CEST

Sport.es

Une scène qui a été présentée dans le Musée des sciences Prince Felipe et qu’il a eu la présence des principales falleras de Valence, Consuelo Llobell et Carla Garcia, et ses cours d’honneur, ainsi que certains des meilleurs athlètes de l’équipe New Balance, comme l’olympien Guerre de Java ou le coureur de fond valencien Nacho Giménez qui, avec des représentants des clubs de course valenciens, ont pu voir et apprécier les nouveaux vêtements, dans leurs versions à manches courtes ou à bretelles, gravés sous la devise ‘RUN MARATHON DE VALENCE’ qui animera cette nouvelle édition.

Paco Borao, président de SD Correcaminos, organisateur du Marathon avec la Mairie de Valence, a reconnu que “notre marathon a beaucoup grandi, surtout ces dernières années, et cette union avec New Balance nous donne ce plus que nous recherchions pour entériner le nom de notre épreuve : projection internationale. Sans surprise, vous savez que NB habille également les marathons de New York et de Londres, et ils le feront avec Valence avec la même qualité et la même passion pour le coureur, et si vous me le permettez, en combinant la grandeur de New York et le glamour de Londres, la beauté de Valence & rdquor ;.

De la part de New Balance, Daniel Scheidgen, directeur marketing de New Balance Iberia, a expliqué que « L’entreprise a mis à profit sa longue expérience dans ce type d’action, acquise en étant également le sponsor technique dans des villes comme New York ou Londres., pour fournir un vêtement de qualité qui est au niveau requis par l’événement valencien et ses participants et où chaque petit détail qui le compose est fait avec le plus grand soin & rdquor ;.

Pilar Bernabé, conseiller pour les sports de la mairie de Valence, a indiqué que «nous avons été la première ville au monde à courir un marathon dans une situation aussi difficile. Valence continue d’être sur la carte et une référence mondiale pour avoir montré que nous pouvons démarrer de grands événements sportifs & rdquor ;. « Ma reconnaissance de l’effort des falleros et des falleras qui ont tout planté et qui nous relie à cette culture de l’effort comme les marathoniens. Aujourd’hui ne pourrait pas être un meilleur jour pour faire cette présentation qui unit les Fallas et le Marathon de Valence.

En outre, La firme de sport américaine activera une gamme de produits exclusifs Valencia Marathon disponible dans une série d’établissements sur tout le territoire national dès aujourd’hui 15 septembre. Cette ligne de produits techniques et merchandising inspirée de la ville de Valence elle-même sera également en vente lors du salon du coureur Expo Deporte, qui aura lieu les jours précédant l’événement, pour permettre à tous les coureurs et visiteurs de pouvoir se procurer some Un article qui vous rappellera votre temps dans le meilleur marathon d’Espagne et l’un des premiers au monde.