Marathon Valencia et Serrano activent ‘Target Valencia’ leurs plans d’entraînement intelligents

23/07/2021 à 14h45 CEST

Sport.es

le Marathon Trinidad Alfonso EDP de Valence Oui Carnicas Serrano ils activent et améliorent, une année de plus, les plans d’entraînement de l’événement, qui en plus d’avoir un nouveau nom, ‘Target València by Serrano’, aura deux grandes nouveautés. D’une part, ils seront reçus chaque semaine via la nouvelle application mobile + 42KValencia, téléchargeable gratuitement par toutes les personnes inscrites au test. D’autre part, ces plans seront ajustés individuellement à chaque coureur grâce à un algorithme qui prendra en compte les tests précédents et l’évolution de l’entraînement de chaque coureur. L’APP proposera également une série de défis qui seront débloqués au fur et à mesure de la préparation, ce qui donnera accès à du contenu supplémentaire et à des tombolas, rendant l’expérience plus attrayante.

Planification, conçue par José Garay, diplômé en sciences de l’activité physique et du sport, spécialisé dans la haute performance en athlétisme et entraîneur du CA Serrano, arrivera via une nouvelle application intelligente, appelée + 42K Valencia, qui permet une plus grande connexion avec les coureurs et la possibilité que les plans soient adaptés à la performance des athlètes populaires. Cet outil gratuit est donc un service qui adapte les plans de formation traditionnels aux besoins et aux performances des personnes inscrites.

‘Target Valencia’ aura 16 semaines de préparation. L’application innovante conçue spécifiquement pour l’occasion dispose d’une technologie intelligente qui, grâce à un algorithme et à l’introduction préalable de données et de tests du coureur lui-même, adapte individuellement le plan et les rythmes d’entraînement au fur et à mesure de la planification. Ces plans d’entraînement et leur algorithme d’ajustement ont été préalablement supervisés et testés par José Garay et l’équipe RUNNEA by Runnea Academy, développeur de l’APP, et représentent une grande nouveauté dans le monde de l’entraînement, même s’ils ne doivent en aucun cas tenter de remplacer la figure de l’entraîneur personnel qui connaît de première main l’état de chaque coureur

Pour recevoir ce plan de préparation et d’entraînement marathon, Les coureurs inscrits au Marathon de Valence pourront télécharger l’application + 42K Valence à partir d’août, entrez votre code d’accès et choisissez le plan qui convient le mieux à votre condition physique et à votre objectif pour commencer l’entraînement à partir du 16 août. L’application est gratuite et a été développée pour les versions pour iOS et Android.

“Nous voulons être à côté de chaque coureur, l’accompagner dès le début de la préparation, jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée sur le podium bleu. Résoudre les difficultés qui peuvent survenir et motiver chaque semaine pour obtenir les meilleurs entraînements possibles & rdquor;, dit-il José Garay. « Nous espérons que de nombreux coureurs feront confiance à notre proposition d’entraînement et généreront ensemble un flux d’énergie positive tout au long des 16 semaines de planification », conclut l’entraîneur du CA Serrano.

L’expérience de Cárnicas Serrano au service du coureur populaire

Depuis 2012, Cárnicas Serrano est responsable des groupes d’entraînement officiels du marathon, groupes par lesquels plus de 2 000 coureurs sont passés en personne. En 2019, l’entreprise valencienne a fait un pas de plus et a assumé l’élaboration de plans de formation officiels que cette même année, plus de huit mille participants au test ont suivi. Serrano est lié à l’athlétisme et au marathon depuis plus de 30 ans à travers son propre club d’athlétisme, une expérience qui, ces dernières années, a transféré le coureur populaire main dans la main avec ses athlètes, coureurs et professionnels d’autres domaines dans le but que le les coureurs arrivent à l’épreuve dans les meilleures conditions et avec la meilleure préparation possible.

Augmentation des fonctionnalités et activation de New Balance

En plus de personnaliser et d’adapter le plan à chaque coureur, la planification de l’entraînement pour le marathon de Valence aura plus de fonctionnalités et de support. C’est le cas de la marque sportive du Marathon de Valence, New Balance, qui prend également en charge cette nouvelle APP et les plans d’entraînement officiels. Le cabinet accompagnera les inscrits dans les challenges qu’ils réalisent dans leurs séances d’entraînement via l’APP avec les conseils des athlètes de l’équipe New Balance ou des recommandations techniques sur l’équipement.

New Balance habillera également le staff technique et soutiendra des réunions en face-à-face dans les mois à venir dans différentes villes d’Espagne, sous le nom de « Target València », qui auront des places limitées et seront communiquées via l’APP. De cette façon, New Balance, une marque qui est également impliqué dans le développement sportif de marathons tels que Londres ou New York, activera cette nouvelle application en unissant nos forces pour une meilleure expérience pour les participants du Marathon de Valence.

En plus du suivi hebdomadaire du plan d’entraînement, les utilisateurs pourront utiliser d’autres fonctionnalités comme le calculateur de prévision de temps, qui permettra aux coureurs de connaître l’avancement de leurs entraînements et la note qu’ils obtiendront.

L’application permet également aux utilisateurs de participer à des défis intermédiaires pendant le processus de formation. De cette façon, ils pourront évoluer et réaliser des exploits dans leur progression sportive avec le staff technique de Serrano.

Plans du Marathon Virtuel de Valence 4 la Planète

L’application +42K Valencia sera aussi la feuille de route pour les coureurs inscrits au Valencia Trinidad Alfonso EDP Virtual 4 the Planet Marathon, la version à distance du test qui vous permet de profiter de Valence dans n’importe quel coin du monde.

Cette planification sera étendue à cette modalité, où 15 des 16 semaines seront communes aux coureurs du monde entier, puisque le défi peut être complété la dernière semaine en un, deux, trois ou quatre jours selon chaque participant.