Marathon Valencia présente son protocole de sécurité sanitaire à la ministre Ana Barceló

13/09/2021 à 13:54 CEST

Sport.es

La ministre de la Santé universelle et de la Santé publique de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, a reçu les représentants de la Comité directeur du marathon EDP de Valence Trinidad Alfonso dans une réunion de travail afin de faire progresser le protocole de sécurité de l’événement.

La réunion a été suivie Pilar Bernabé, Président de la Fondation Municipale des Sports et Conseiller pour les Sports de la Mairie de Valence ; Bouteille Juan, directeur de la Correcaminos Sports Society, et Juan Miguel Gomez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, accompagné de docteur Luis Cort, Responsable Médical du Marathon et du Semi-Marathon. Ils ont également participé à cette réunion de travail Josep Miquel Moya, directeur général des sports de la Generalitat Valenciana, et Isaura Navarro, secrétaire régional de la santé publique.

Outre le réduction considérable du recensement des participants à 60% par rapport à ceux précédemment enregistrés et lesalida en plus de vagues de moins de coureurs et avec plus de décalage horaire, des mesures qui tiendront compte de la situation épidémiologique actuelle et seront toujours adaptées selon les réglementations sanitaires régionales en vigueur.

Le reste de la mesures à prendre pour sécuriser un événement et le travail commencera avec Sanitat sur un règlement spécifique pour les événements participatifs tels que les courses de marathon et de semi-marathon.

En espérant que l’évolution positive et le taux élevé de vaccination n’obligeront pas l’Organisation à exiger plus d’exigences médicales de la part des participants. Dans tous les cas, les mesures ou exigences sanitaires seront annoncées aux coureurs en temps utile pour les courses Semi-Marathon ou Marathon, fixées au calendrier du 24 octobre et du 5 décembre.

Pilar Bernabé a qualifié cette réunion de travail de « réunion très productive& rdquor; et il a tenu à « remercier le ministre de la Santé pour l’effort et l’engagement envers des événements aussi importants que le semi-marathon de Valence. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé dans un protocole qui garantit la célébration de ces deux événements en toute sécurité pour les coureurs mais aussi pour la ville et les citoyens. Et je suis convaincu que nous pouvons avoir une magnifique célébration des deux événements & rdquor ;.