Marathonien Kanté, combien de km a-t-il parcouru dans cette Ligue des champions?

30/05/2021

Activé à 13:26 CEST

On dit que le poumon de la terre est en Amazonie, mais samedi soir c’était au Portugal et, pour être plus exact, à Porto. Ngolo Kanté, le MVP de la finale de la finale de la Ligue des champions, a réalisé une autre performance fantastique, à la hauteur de celles auxquelles nous nous habituons déjà, pour être la pièce maîtresse d’un Chelsea qui a soulevé l’orejona à do Dragão.

Le milieu de terrain “ bleu ” semble se multiplier sur le terrain. Hier, confronté à un défi majeur, où il devait affronter le milieu de terrain toujours insaisissable et constamment en mouvement de Manchester City, Kanté parcourait 12 km incommensurablement pour couvrir toutes les zones possibles du terrain, réalisant même des tacles de sauvegarde, comme celui qu’il a fait contre De Bruyne.

Ses récupérations du ballon, sa pression constante et ses départs en course au volant, Ils ont donné à l’équipe de Londres l’avantage nécessaire pour que le seul but du match soit bon, l’oeuvre de Kai Havertz après une magnifique touche à dribbler à Ederson.

Tuchel a retrouvé sa meilleure version et ensemble, ils ont offert à Chelsea leur deuxième Coupe d’Europe. Fondamental dans le schéma du sélectionneur allemand, nombreux sont ceux qui prétendent en tenir compte pour le Ballon d’Or. C’est compliqué, mais Et si Kanté marquait également des buts?

Toujours souriant, il est l’un des footballeurs les plus appréciés du monde du football. Le Championnat d’Europe arrive, il sera le partant incontesté d’une France qui aspire à être championne. Vous souvenez-vous quand il a affronté Leo Messi en Coupe du monde? Son jeu était si énorme que ses coéquipiers lui ont dédié une chanson.

Marathon Champions Man

Kanté a disputé un total de 13 matches dans cette édition de la Ligue des champions, au cours de laquelle il est sur le terrain depuis 710 minutes. Eh bien, dans ceux-là, l’international français a parcouru 93,5 km et en tenant compte du fait qu’il n’a bouclé que 6 matches du début à la fin et qu’il est entré plusieurs fois dans le dernier quart du match, il parcourt un km toutes les 7,3 minutes. Un sauvage!