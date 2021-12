Maravilla Martínez a rendez-vous pour un nouveau combat

Un, deux, trois combats… Peut-être un ou deux de plus et Sergio Martínez aura l’opportunité de briguer un nouveau titre mondial, celui pour lequel il s’entraîne et sacrifie des heures de sa vie à 46 ans. Et il les aura toujours quand il montera sur le ring pour son prochain combat.

Est-ce que le Quilmeño qui était footballeur à Los Andes (un pointeur rapide vers la droite) a averti que son nouveau combat était confirmé pour le 22 janvier à Madrid, près d’un mois avant ses 47 ans, le 21 février.

Sergio Maravilla Martínez était très heureux après son troisième combat.

Le lieu sera le Centre Wizink, qui est présenté comme l’espace polyvalent le plus polyvalent d’Espagne. Ce qui frappe dans l’affaire, c’est que Martínez quitte l’extérieur de la capitale, à Torrelavega, pour apparaître dans un stade couvert d’une capacité de 15 000 personnes. Cela ressemble à une promotion à tous points de vue.

Maintenant… qui sera le rival ? Le contrat n’étant pas encore signé, son nom est tenu secret, mais il est précisé que Il pourrait être d’un niveau suffisamment britannique pour que Maravilla ressente la rigueur et il se rapproche de plus en plus de la stature de boxe d’un Japonais Ryota Murata, le champion du monde WBA des poids moyens, un sceptre que les fans de River poursuivent depuis son retour sur le ring.

Le retour de Wonder

Le triple champion du monde (poids moyen WBC et poids super welter WBO et WBC), après avoir passé six ans hors du ring, est revenu sur le ring le 21 août 2020 à Torrelavega contre le local José Miguel Fandiño. A 45 ans, Maravilla est revenu avec une victoire rêvée par KO au septième tour contre 1 100 personnes au stade El Malecón, à capacité réduite en raison de la pandémie.

Le 19 décembre de la même année, ravi, il tente une nouvelle victoire et l’obtient avec beaucoup de force contre le Finlandais Jussi Koivula, à qui l’arbitre a dit assez au 9e tour après que la punition eut reçu une profonde coupure au visage.

Le droitier de Martinez, en action.

Enfin, le 25 septembre, Martínez a battu l’Anglais Brian Rose, un combat dans lequel il aurait dû atteindre les cartes après avoir enduré 10 rounds. Déjà à 46 ans, le natif de Buenos Aires a atteint le record de 54 victoires (30 par ko), 3 défaites (2 par ko) et 3 nuls. Ce jour-là, il a reconnu qu’il lui manquait une bague…

Quelle chance aurait-il contre Ryota ?

Olé Il s’est entretenu avec Gastón Vega, qui a perdu en 2016 contre Murata, en Chine, et a analysé ce qui pourrait se passer dans un éventuel crossover : « Dans les trois combats qu’a fait Maravilla, je l’ai bien vu pour le temps qu’il n’avait pas combattu. Il manque de rythme. et c’est loin d’être ce à quoi nous étions habitués, mais personne ne va lui enlever ce qu’il a. Le talent l’entretient et la magie est. C’est l’un des meilleurs que j’aie jamais vu. Il a une boxe exquise, un grand changement de rythme et un très bon travail des jambes. Il peut à nouveau être champion contre Murata. »

Pendant ce temps, Martínez continue de s’entraîner à la périphérie de Madrid, où il vit, sous les ordres de Tinin Rodriguez et PF David Navarro. La présentation du one-man show que les stars, Bengala, continue également. tous les vendredis jusqu’au 28 janvier. Oui, même après le combat.

