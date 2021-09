Maravilla Martínez a surmonté l’équilibre et affrontera Brian Rose

Sergio Martínez veut avoir la chance d’être à nouveau champion du monde en 2022, comme il l’a été de 2008 à 2012, lorsque le boxeur de 46 ans originaire de Quilme a pu devenir le champion WBC des super-welters et le champion WBO en poids moyen. . Maintenant, il se battra dans une exposition contre Brian Rose sur la Plaza de Toros à Madrid, à préparer pour l’année prochaine.

Combien pesaient les deux boxeurs ?

Maravilla et Rose ont fait la pesée avant le combat et l’Argentin pesait 73 100 kilos tandis que les Britanniques pesaient 300 grammes de moins, avec 72 800. Les deux joueront ce combat dans la catégorie intermédiaire, donc les deux combattants ont le bon poids.

Les deux boxeurs visent un titre mondial d’ici 2022.

Qu’a dit Maravilla Martínez à propos du combat?

En dialogue avec le signal de TNT Sports, il s’est dit “très heureux” et “très heureux” car “je vais enfin combattre à Madrid”. Et j’ajoute : “Tant physiquement que mentalement, la préparation était excellente. Ce fut 14 semaines d’intensité et aucun détail ne manquait“.

Les deux boxeurs entretiennent de bonnes relations en dehors du ring.

Il a aussi parlé de son rival

Martínez, lors d’une conférence de presse, a évoqué son rival avec qui il partage de bonnes relations : “C’est un garçon macanudo, on s’envoie des blagues, des mèmes, ces bêtises, mais on est clair que sur le ring on va s’écraser. C’est un boxeur traditionnel et classique, fidèle à la vieille école. Mais improviser peu“.

Brian Rose, le Britannique qui sera le rival de Maravilla à Madrid.

Comment Maravilla Martínez arrive-t-elle à ce combat?

Après avoir été hors du ring pendant six saisons, l’Argentin est revenu sur le ring pour vaincre l’Espagnol José Miguel Fandiño par KO technique au septième tour puis le Finlandais Jussi Koivula également par technique au neuvième tour.. Ainsi, l’histoire de Maravilla se retrouve avec 53 victoires, trois nuls et deux défaites.

