Maravilla Martínez a un rival pour le troisième combat depuis son retour

Sergio ‘Maravilla’ Martínez a un rival confirmé pour son prochain combat, le premier depuis le 19 décembre 2020 et le troisième depuis son retour à la boxe professionnelle, en août de l’année dernière. Il s’agit de l’Anglais Brian Rose (32-6-1, 8 KOs), ancien challenger au titre des super welters en 2014, qu’il affrontera le 18 septembre à Valdemoro, Madrid.

A cette occasion, Rose, 36 ans originaire de Birmingham, a été battu par Demetrius Andrade, qui l’a battu par TKO au septième round. À partir de là, il a alterné le bon et le mauvais. Son dernier combat a eu lieu en mars de cette année, et a battu l’ancien champion espagnol José López Clavero aux points après six tours à Badía de Vallés.

Brian Rose frappe fort.

Maravilla occupe actuellement la troisième place du classement médian de la WBA et, à 46 ans, il poursuit son objectif de redevenir champion du monde. Une victoire contre Rose pourrait lui donner la possibilité de jouer dans un match de premier ordre.

Le même soir, organisé par Maravillabox Promotions, le titre européen des poids mouches devrait se jouer entre Ángel Moreno et Juan Hinostroza.

