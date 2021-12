Maravilla Martínez a un rival

La semaine dernière, il a été confirmé que Sergio Maravilla Martínez Il reviendra sur le ring afin de continuer à accumuler les combats à 46 ans. On savait également qu’il chercherait un rival de plus grand calibre que les derniers qu’il a affrontés. Il ne restait plus qu’à confirmer qui il serait.

regarde aussi

Enfin, dans le Centre Wizink à Madrid (un stade pour 15 000 personnes, ce qui signifie qu’il continue de grandir dans tous les sens après avoir combattu dans des villes et des stades plus petits depuis son retour sur le ring l’année dernière), le Quilmeño Il affrontera l’Anglais Macauly McGowan le 27 janvier 2022.

Le dernier combat était contre un autre Britannique, Brian Rose, et il a gagné sur les tableaux de bord. (Adrián Rubio / Maravillabox)

Le rival

Les Manchester, 27 ans, n’a pas combattu en 2021. Il détient un record de 14-2-1, 3 KO, et précisément les deux défaites étaient ses deux derniers combats. Les deux, par points. Pour sa part, l’ancien champion du monde (WBC et WBO poids moyen et WBC super welter) avec beaucoup plus d’expérience (54-3-2, 30 KO) veut continuer à grandir sur le ring pour se rapprocher du titre mondial des poids moyens WBA, qui appartient actuellement au japonais Ryota Murata.

regarde aussi

Le retour de Wonder

Après six ans hors du ring, de retour sur le ring le 21 août 2020 à Torrelavega devant le local José Miguel Fandiño. A 45 ans, Maravilla est revenu avec une victoire rêvée par KO au septième tour devant 1 100 personnes au stade El Malecón, à capacité réduite en raison de la pandémie.

19 décembre de cette même année, ravi, il passa une autre victoire et il l’a obtenu avec beaucoup de force contre le Finlandais Jussi Koivula, à qui l’arbitre a dit assez au 9e tour après que la punition a reçu une profonde coupure au visage.

Ce sera le quatrième combat depuis son retour sur le ring. (Adrián Rubio / Maravillabox)

Finalement, Le 25 septembre, Martinez bat l’Anglais Brian Rose, un combat dans lequel il aurait dû toucher les cartes après avoir enduré 10 rounds.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE