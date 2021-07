Maravilla Martínez, avant Brian Rose le 18 septembre

Au cours des derniers mois, Sergio ‘Maravilla’ Martinez (53-3-2, 30 KO) a été « Bengale » dans la pièce du même nom dans laquelle il a joué. En fin de saison, et au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, l’Argentin de 46 ans revient se concentrer sur d’autres tableaux, ceux du ring. En 2020, il revient sur le ring avec deux matches (août et décembre). Et en 2021, même s’il n’a jamais cessé de s’entraîner, il attendait la possibilité de le faire, avec des fans, à Madrid. Il a déjà une date et un rival.

L’ancien champion du monde boxera le 18 septembre prochain à la Plaza de Toros de Valdemoro (Madrid). Il affrontera l’Anglais Brian Rose en 10 rounds (32-6-1, 8 KO), qui représente une nouvelle étape pour l’Argentin. Maravilla a averti après son retour que son idée était de rejouer une Coupe du monde. Pour cela, disait-il aussi, il avait besoin de filmer et de se retrouver. Par conséquent, chaque adversaire a une nouvelle difficulté supplémentaire. Rose, ancienne championne britannique des super-welters qui a disputé une Coupe du monde contre Demetrius Andrade, est plus compliquée que Fandiño et Koivula. La dernière fois que l’homme de Birmingham s’est battu, c’était en mars 2020, lorsqu’il a battu, dans un combat très serré, José Manuel López Clavero à Badía del Vallés.

Ce même soir Le championnat d’Europe des poids mouches se jouera entre Ángel Moreno et Juan Hinostrozà.