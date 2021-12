Maravilla Martínez fera sa première en 2022 au WiZink Center

Sergio ‘Maravilla’ Martinez (54-3-2, 30 KO) continue de « combattre le temps ». L’Argentin de 46 ans est revenu en 2019. Son idée au départ était de le faire pour se souvenir des sentiments et se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche de ses adieux, mais il a aimé ça sur le ring et il a l’intention de jouer un Mondial. Championnat à nouveau. C’est difficile, mais vous y travaillez. Depuis son retour à la boxe trois fois et le quatrième sera en 2022.

Le nonuple champion du monde a annoncé ce mardi, sur Twitch (podcast New Boxing Era), la date de son prochain combat. Ce sera encore une fois dans la Communauté de Madrid (il a boxé à Valdemoro en septembre), mais cette fois dans la capitale. Maravilla montera sur le ring du WiZink Center le 27 janvier. Le lieu est l’un des décors les plus légendaires de la boxe espagnole. Dans les années 70, il a été le théâtre de grands exploits, mais ces dernières années son poids a disparu. Ces derniers mois, des tentatives sont faites pour récupérer le lieu de boxe. Joana Pastrana y a fait ses adieux en juin 2021 et Maravilla tentera d’atteindre son objectif à partir de là. « Je sais que je suis une défaite de la retraite« , répète-t-il. Martínez n’a pas donné plus de détails et a contacté les réseaux sociaux de son promoteur, Maravillabox, pour en savoir plus sur l’événement.

En plus de l’Argentine, tLa présence de Jon Fernández (21-2, 18 KO) a également été confirmée dans le même programme. Le Basque reviendra comme ça après sa deuxième défaite professionnelle. En juillet, il est tombé dans une égalité mondiale aux États-Unis et maintenant il cherchera à reprendre son envol.