Maravilla Martínez grimpe encore d’un cran face à Brian Rose

Sergio ‘Maravilla’ Martinez Il est apparu dans le ring de Valdemoro avec un pantalon en argent (il a changé le rouge et le noir de ses deux premiers costumes après son retour) longtemps, comme toujours. Malgré cela, les vêtements révèlent une chose : il n’utilise plus la genouillère avec laquelle il protégeait l’une des zones de son corps qui a fait de la fin de sa carrière un calvaire. Comme Benjamin Button, le temps semble reculer pour l’Argentin de 46 ans. Physiquement c’est comme ça et sur le ring, ce ne sera pas le top trois livre pour livre qu’il était, mais ses sentiments s’améliorent. Ce samedi, il a gravi une autre marche avant Brian Rose, qu’il a battu à l’unanimité (97-94, 96-94 et 97-94). Il veut jouer une Coupe du monde, mais pour cela il a encore une échelle à gravir et on l’a remarqué. “Je n’avais pas combattu depuis de nombreux mois et ils ont montré. Je veux boxer à nouveau bientôt pour avoir cette gestion de la distance. Il me manquait une bague. A partir de là, je vais pour la Coupe du monde. Ce n’est pas facile, mais rien ne l’est”, a-t-il déclaré. cassé après avoir gagné. L’objectif est clair.

Les deux premiers tours étaient une exposition de lui. Il a géré la menace, la distance, le temps. Tout est que Rose s’est accroupie et a sorti une griffe. OULa droite de l’Anglais a fait trembler Sergio et toute son équipe. Le désormais célèbre : “Je suis sorti de là, Maravilla”, le combat contre Chávez Jr. a résonné dans de nombreuses têtes… mais Martínez a su tenir le coup et a fini par trouver du travail. Il était trop confiant et a payé pour cela. A partir de ce moment, l’Argentin a levé sa garde et s’est montré prudent, même si les dix rounds ont été un peu longs. Une frayeur suffisait. Rose se concentra sur des mains isolées, comme celles qu’elle proposait, mais efficaces. Pourtant, il manquait de travail s’il voulait gagner. “Il a fait un peu plus. J’ai gagné juste, mais l’important est de gagner. Il est parti en colère, mais il n’a pas proposé assez pour me convaincre“L’ancien champion a reconnu après le combat. Maravilla continue de monter des marches, mais le chemin doit être plus long qu’il ne le souhaiterait.

L’Espagne se retrouve sans champion d’Europe : nul entre Moreno et Hinostroza

Ángel Moreno et Juan Hinostroza lors de leur combat. JAVIER GANDUL (DIARIO AS)

Par le visage de Ange Moreno le sang coulait, Juan Hinostroza serré à bout portant. Ils se sont tous les deux vidés. Le championnat d’Europe des poids mouches était en jeu et tout pouvait arriver. Les deux Espagnols s’étaient battus de très près et personne n’osait se prononcer. Tout pouvait arriver… et le null était donné. Aucun juge n’a vu la même chose : 115-113, 114-114 et 113-114. Moreno et Hinostroza ont tout donné, ils pensaient avoir fait le nécessaire pour gagner, mais non. La ceinture reste vacante et une revanche semble inévitable.

Moreno a commencé par surprendre tout le monde. Loin d’attendre qu’Hinostroza presse, c’est le Vallecano qui a pris le rythme. Il serra et là il essaya d’enchaîner les coups dans le court. La guerre était absolue et dès le premier instant la tâche du juge était la plus compliquée. Dans ce troisième tour, Ángel a été coupé, mais le travail de Tinín Rodríguez dans le coin lui a laissé une anecdote. A partir du quatrième, Moreno a voulu mettre de la distance et c’est là qu’Hinostroza a émergé. Il a dû réduire la distance, mais il a si bien compris le temps de son adversaire qu’il a commencé à contre-attaquer avec un grand succès. Ainsi, après un droit, au sixième tour, il a réussi un knockdown en sa faveur.

Loin de devenir plus petit, Moreno est allé à l’avant et a croisé à nouveau les coups. Peu à peu, le concours est devenu égal. Si l’un frappait une main droite, l’autre répondait avec un crochet descendant. Guerre absolue. À certains moments, les coups d’Hinostroza semblaient plus puissants, mais il n’a jamais donné l’impression que Moreno allait au sol. Dans l’avant-dernier tour, après une tête, le Vallecano a de nouveau été coupé. C’était sérieux, mais il restait un peu plus de trois minutes. Il n’y avait pas de temps pour les excuses. Tout était en l’air et il fallait convaincre les juges. Ils se sont vidés, mais aucun d’eux n’a terminé la soirée en champion.

Samuel Molina tombe en Allemagne

Harutyunyan et Molina avant la décision officielle

En même temps que Moreno et Hinostroza se disputaient, Samuel Molina l’a joué à Hambourg. L’ancien champion d’Espagne de 22 ans, originaire de Malaga, a voulu mesurer son niveau et bien qu’il soit reparti avec une défaite, il est clair qu’il est dans le championnat qu’il veut. Artem Harutyunyan l’a éliminé au cinquième tour. Coup de chance, car l’Allemand (nationalisé, né en Arménie) a vraiment mal vécu. Les deux sont sortis pour croiser les coups à courte et moyenne distance sans crainte. Ils ont choqué, mais Molina allait mieux. Il semblait que l’Andalou allait mieux et il l’a endossé dans le quatrième, où il a endommagé les locaux. Dans le cinquième, Samuel l’a eu. Harutyunyan a passé un très mauvais moment et les Espagnols ont tout accepté. Il a essayé, et dans une contre-attaque quand il a semblé que le tour était consommé, la main qui a tout changé est venue. Dommage, car Samuel méritait plus. Il lui reste de nombreuses nuits de gloire. Il est tombé, mais a réussi le test.