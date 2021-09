Maravilla Martínez : “La Coupe du monde reste mon objectif”

Sergio «Maravilla» Martínez (53-3-2, 30 KO) effectuera ce samedi sur la Plaza de Toros de Valdemoro (Madrid) son troisième combat après sa réapparition au milieu de l’année dernière.

Après ses rendez-vous avec Fandiño et Koivula, le niveau est plus élevé, car Brian rose est un combattant avec plusieurs titres importants dans sa carrière et qui est venu combattre pour le championnat du monde contre Démétrios Andrade. Avec 46 ans de Martínez et 36 de Rose, tous deux ont reconnu que la défaite impliquerait le retrait de manière presque brutale il y a quelques semaines dans leur face-à-face virtuel que nous vivons également ici à ESPABOX.

Aujourd’hui, Sergio Martínez nous accueille à nouveau.

“Physiquement je suis barbare”, raconte Wonder, «C’est une étape merveilleuse dans laquelle je profite de chaque séance d’entraînement, en remarquant l’évolution physique, bien préparée et très forte. Avec mon préparateur physique, David Navarro, nous faisons un travail spectaculaire car ce qu’il m’arrache, c’est le plus haut niveau que j’aie jamais eu, même pas quand j’étais champion du monde. Sur le plan mental, excellent aussi. J’ai une énorme illusion dans un combat difficile, même si pour un homme de 46 ans, même se lever le matin est un combat compliqué »dit-il avec la bonne humeur qui le caractérise.

« Rose est une rivale qui me motive, m’aide à m’activer et chaque jour je me lève avec beaucoup d’envie, car cela me rapproche de mes objectifs : l’un d’eux est de battre Brian Rose, mais cela fait partie d’un échelle de plans qui me gardent avec une merveilleuse illusion ». Le niveau de Rose, comme le reconnaît Martínez, est la grande pierre de touche depuis son retour : “J’ai besoin d’une évolution logique, et le problème aurait été d’avoir été très pressé, vouloir jouer une Coupe du Monde de retour aurait été une grosse erreur. Je suis également séparé depuis neuf mois depuis que j’ai affronté Koivula, et les choses sont perdues ; J’aurais combattu en avril, puis en mai… Et au final l’inactivité est perceptible, certaines facultés sont perdues ».

Nous l’avons interrogé sur la situation des poids moyens, où il combat, et son idée d’atteindre la Coupe du monde. On a nommé des gens comme Golovkin ou Murata, champions du monde de la catégorie longtemps inactifs et sans nomination annoncée. «Je vais à tout, Golovkin, Murata, Eubank, je m’en fous, parce que tout le monde va avoir beaucoup de difficultés, ils sont très bons… Mais attention, ce vieil homme le peut encore. Je sais que si je me mesure à eux ce serait une épreuve, marcher sur la corde raide, les yeux bandés et les poignards attendant ma chute, mais j’aime ça. La Coupe du monde reste l’objectif, je suis le numéro 3 de la WBA, c’est lui qui m’a ouvert les portes à mon retour, et je lui suis fidèle, mais on en reparlera si une autre possibilité se présente ».

Il est inévitable que nous lui parlions de ses genoux, qui nous définissent comme “En parfait état, spectaculaire”, et les souvenirs de l’avoir vu si épuisé contre Miguel Cotto au Madison Square Garden de New York : «Ce sont des choses qui arrivent et des réalités auxquelles il faut faire face, et c’était la mienne à cette époque, où je devais aussi faire face à des fantômes et à des misères internes qui me disaient que je devais me battre et gagner à tout prix, à tout prix. Ce n’était pas comme ça, et maintenant je le gère beaucoup mieux ». Il n’allait pas bien non plus lorsqu’il a affronté Martin Murray en Argentine, sous une forte averse au stade Vélez Sarsfield, car « J’avais craqué ma rotule verticalement, mon corps n’allait pas bien et c’était un combat très dur. Quatre jours avant je me suis cassé la clavicule, mais l’événement n’a pu être suspendu sous aucun prétexte la semaine dernière. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le faire, je ne sais pas comment, mais c’était une expérience de vie fantastique ».

Un autre grand souvenir dans la rétine du fan espagnol a été son procès contre Julio César Chávez Jr, qui a pu être suivi ouvertement par Marca TV et a réuni des millions de fans en direct et sa diffusion, quelques heures plus tard. Le douzième round, où Martínez a été renversé et où nous lui avons tous demandé de la maison de tenir le coup, ça ne nous sort pas de la tête : « Si j’avais fait cette prise, si j’avais forcé le corps à corps, j’aurais perdu. Il aurait gagné le combat, mais intérieurement il serait le perdant. Ce jour-là a été l’une des ceintures les plus importantes que j’ai gagnées pour ce geste que j’ai eu à un moment où tout a vacillé, et je pense que j’ai fait ce que j’avais à faire, me débrouiller avec intelligence émotionnelle et instinct. Heureusement, cela s’est passé de la meilleure des manières. Chaque jour, et neuf ans ont passé, je suis de plus en plus convaincu que cette nuit-là je n’avais pas tort ».

Même en remontant plus loin, on lui rappelle son duel contre Margarito il y a plus de deux décennies, et il s’en souvient en le qualifiant de «Fantastique d’être sur l’undercard pour Barrera-Morales I, l’un des meilleurs combats de l’histoire. Mais nous aurons toujours la question de savoir si Margarito avait un pansement sur les mains », faisant allusion aux pièges ultérieurs du Mexicain.

«Pendant de nombreuses années, j’étais convaincu que non, jusqu’à ce que j’apprenne les bandages, et j’ai commencé à comprendre comment cela fonctionnait, parce que je me souvenais qu’une voiture me heurtait à chaque coup; Je me suis retrouvé avec des fractures, des fissures, au nez, au visage, au sternum… Et c’est étrange, je vous le dis en toute honnêteté, de finir comme ça en seulement sept rounds étant un jeune et fort gamin. Cotto, Kyvelos, Cintron, qui était très fort, comme c’est étrange que Margarito les ait tous détruits ».

Samedi, celui qui tentera de porter les coups les plus durs, toujours dans le respect de la loi, sera l’Argentin.