Maravilla Martínez : plus de tête que de poings

Sergio Maravilla Martínez prend généralement le lendemain des combats pour oublier le monde et éteindre son téléphone portable. Il panse ses blessures, met ses poings dans la glace au cas où la bagarre éclaterait. Même si ce n’était pas le cas avec sa victoire samedi aux tableaux de bord face à l’Anglais Brian Rose. Il a bien gagné, il n’en avait plus.

Maravilla Martínez contre Brian Rose. (Adrián Rubio / Maravillabox)

Il l’a lui-même analysé après la soirée, sans bleus et même soigné dans son apparence. Votre objectif n’est pas celui d’un accomplissement immédiat, et c’est pourquoi vous devez monter quelques marches avec des marches fermes et sans trop de risques avant de chercher le titre mondial.

Évidemment, puisqu’un fan de football aime voir un 5-4, un fan de boxe aime coup pour coup. Mais si cela ne s’est pas produit lors des derniers combats de MayweatherPourquoi exiger cela du Quilmeño ?

N’oublions pas que ce retour sur le ring après six ans sans chausser les bottes (il compte déjà trois victoires contre des rivaux mineurs) Il le fait à 46 ans et devant des adversaires d’environ dix ans de moins que les Britanniques. Avec tout ce qu’il faut pour mettre le physique, l’endurance, la puissance, le rythme et tout ce qu’il faut pour briller au dessus du ring dans des conditions optimales. Ce n’est pas un changement d’huile et le tour est joué, c’est un service complet.

Ainsi, Maravilla continue de réaliser son rêve car c’est précisément le carburant qui le fait se sacrifier avec des entraînements, des régimes et quelques heures d’oreiller, quelque chose qui, à ce stade du jeu, pourrait changer pour une vie plus agréable et commun à tout mortel qui marche sur cette planète.

Ne l’imaginons pas avoir besoin de l’argent qu’un combat devant 2000 personnes peut lui rapporter dans une arène en Espagne. Sinon, à la recherche de cet objectif. Si ce combat se produit et qu’il rencontre un champion qui le bat, ce sera une autre affaire et même logique. Bien qu’il soit déjà arrivé et qu’il redevienne roi même s’ils ne lui remettent pas la couronne.

