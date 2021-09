Maravilla Martínez vs Brian Rose: horaire, télévision et où regarder le combat en direct en ligne aujourd’hui

Maravilla Martínez effectue son troisième combat après son retour à la boxe professionnelle. L’Argentin de 46 ans veut se remettre aux grands combats. Vous devez gagner et convaincre. Le sait.

Heure et date : À quelle heure commence la soirée Maravilla Martínez contre Brian Rose ?

Maravillabox a préparé un grand spectacle. Le duel entre Maravilla Martínez et Brian Rose est très intéressant, puisque l’Argentin cherche une fin très intéressante. De plus, Ángel Moreno et Juan Hinostroza s’affrontent pour la mouche européenne dans la co-star. La soirée Maravilla Martínez vs Biran Rose a lieu aujourd’hui, samedi 25 septembre, aux arènes de Valdemoro (Madrid) à partir de 20h00 (heure locale). Le combat stellaire est prévu à 23h30 (heure locale).



Espagne: 20: 00/23: 30 heures.États Unis: 14 : 00/17 : 30 heures (HAE) / 11 : 00/14 : 30 heures (PDT).Mexique: 13h00/16h30.La Colombie: 13: 00/16: 30 heures.Le Chili: 15h00/18h30.Argentine: 15h00/18h30.Pérou: 13h00/16h30.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Maravilla Martínez contre Brian Rose ?

Le combat entre Sergio ‘Maravilla’ Martínez et Brian Rose sera vu en Espagne à travers Eurosport 2. Pendant ce temps, en Argentine, il sera possible de suivre à travers les caméras de TNT Sports. De plus, en Espagne et dans le reste du monde, le combat peut être suivi via la chaîne Twitch de Jon Fernández (@jonfer1).

Internet : Comment suivre en direct Maravilla Martínez vs Brian Rose ?

Dans AS, vous pouvez également suivre en direct la soirée qui se clôturera avec le poids mouche européen entre Ángel Moreno et Juan Hinostroza et le procès entre Maravilla Martínez et Brian Rose. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Panneau d’affichage de Maravilla Martínez contre Brian Rose

Sergio ‘Maravilla’ Martinez contre Brian Rose : 10 tours au poids moyen.Ángel Moreno contre Juan Hinostroza : Poids mouche européen.Adrian Torres contre Darryl Sharp : 4 tours chez les mi-lourds.Íker Fernández contre Elkhan Bairamov : 4 tours au super milieu.Christian Ledesma contre Elías Pérez : 4 tours en super-léger.