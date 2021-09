Maravilla revient sur le ring – AS.com

Sergio Maravilla Martínez (53-3-2, 30 KO) a tout fait dans la boxe. L’Argentin de 46 ans a remporté neuf championnats du monde et en 2020, après six ans à la retraite, il a décidé de revenir. Il l’a fait d’abord pour ôter l’épine d’une mauvaise fin (les blessures ont alourdi ses derniers combats) puis, stimulé par les bons sentiments, tenter à nouveau de disputer une Coupe du monde. Pour cela il est monté deux fois sur le ring l’an dernier (il a mis KO ses deux adversaires) et revient ce samedi (21h00, Eurosport 2) à Valdemoro. C’est un combat spécial puisqu’il boxe dans la ville où il habite désormais et montera sur le ring à Madrid après presque 14 ans (Son dernier combat dans la capitale était au Centre sportif Sage 2000 en octobre 2007, bien avant de remporter sa première Coupe du monde). “A Quilmes, où j’habitais en Argentine, j’ai boxé plusieurs fois. Puis j’ai commencé à voyager et j’ai arrêté de le faire. Je suis très excité de le récupérer” admet AS.

Les restrictions de la pandémie ont empêché l’Argentin de recommencer à boxer. “J’ai beaucoup d’expérience et cela m’est arrivé plusieurs fois. J’ai l’air chinois à cause de tant de patience que j’ai appris à avoir en boxe. Mais je sais que je joue contre la montre”, se souvient-il. Dans ce combat pour revenir aux grandes affiches, L’Anglais Brian Rose (32-6-1, 8 KO). C’est un pas de plus, mais Maravilla parle ouvertement : “C’est un rival avec une grande expérience. Il fera son 40e combat ici et ne se précipite jamais lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. Les Anglais sont aussi très coriaces, mais si je veux en arriver là où je me suis marqué, je dois finir Rose en six ou huit rounds (le duel est convenu à dix). C’est un défi difficile, mais j’aime ça et c’est ce que je dois exiger de moi-même“.

Martínez est numéro trois sur les listes WBA (poids moyens) et là, il se concentre, mais il sait que tout a été compliqué. Le corps a été menacé par sa politique de titre (il y avait des catégories dans lesquelles ils avaient trois monarques), et a commencé à le réduire. Un champion au poids, comme il se doit, mais qui allonge le chemin de l’Espagnol-Argentin. “On verra si gagner samedi je continue à monter. Il semble que Murata, champion WBA (Il avait une ceinture intérimaire, mais la démission de Canelo l’a fait roi absolu), il va combattre Golovkin en décembre. J’ai déjà commencé à voir des combats de GGG, je le vois comme un favori. Si cela se produit, je devrais peut-être réorienter mon chemin car l’opportunité prendra plus de temps. Voir ce qui se passe“, Ajouter.

Maravilla est un vétéran avec l’illusion d’une débutante et cela se voit dans tous les discours, sauf le jeudi après-midi. Ce jour représente dans le Teatro Luchana à Madrid la pièce Bengala dans lequel il incarne un boxeur au bord de la retraite qui est son ennemi juré. Jouer est son autre passion : “Être boxeur m’a aidé quand il s’agit d’interpréter. Dans les deux situations, vous devenez tendu, mais le cœur bat différemment en boxe. Il y a un risque réel et cela rend plus difficile“, conclut-il. Samedi, vous ressentirez cette sensation de remonter sur le ring à la maison.