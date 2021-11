Marbella, épicentre du golf européen avec l’Open d’Andalousie Costa del Sol

L’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, dernière épreuve de l’European Tour féminin (Ladies European Tour), fera de Marbella l’épicentre du golf continental entre ce jeudi et dimanche au Los Naranjos Golf Club, avec l’écossaise Catriona Matthew et l’espagnole Carlota Ciganda en tête d’affiche.

Les terrains de golf du Los Naranjos Golf Club (Marbella) accueilleront durant ces quatre jours, jusqu’à dimanche prochain, la dernière saison du calendrier 2021 du Ladies European Tour (LET), un tournoi qui a été présenté ce lundi et que son directeur, Joao Pinto, décrit comme « le festival du golf » sur la Costa del Sol.

L’Open d’Espagne réunit les 64 meilleurs golfeurs du classement plus huit invités et, parmi les participants, se distingue Carlota Ciganda, la meilleure joueuse espagnole au classement mondial ; Catriona Matthew, capitaine de l’équipe européenne sacrée lors des deux dernières éditions de la Solheim Cup ; et le Thaïlandais Atthaya Thitikul, leader de la Race to Costa del Sol.

Ce mercredi, à 17h00, la Navarraise Carlota Ciganda sera chargée de réaliser le coup d’honneur à Puerto Banús et lancera le « #birdiesforwishes challenge » aux participants du tournoi, un défi pour récolter des fonds pour la lutte contre diverses maladies graves dont souffrent les enfants.

Dans la présentation, la déléguée du tourisme, de la régénération, de la justice et de l’administration locale de la Junta de Andalucía à Malaga, Nuria Rodríguez, a souligné la projection économique offerte par le tournoi à toute la communauté andalouse, un événement qui « améliore le positionnement de la marque L’Andalousie en tant que première destination touristique du golf ».

La PDG de Costa del Sol Tourism, Margarita del Cid, a souligné la grande répercussion de l’Open de Marbella, qui signifiera « commencer à retrouver la normalité de l’activité touristique dans le golf ».

L’adjoint au maire et conseiller pour les sports de Marbella, Manuel Cardeña, a déclaré que « le haut niveau » qui sera dans ce tournoi « sera une revendication importante » pour attirer les fans de ce sport profondément enraciné dans la Costa del Sol, la zone avec plus de densité de golfs en Europe avec 74 au total.

Le tournoi comportera trois heures par jour de diffusion en direct à la télévision du jeudi au dimanche, avec des sessions diffusées sur Teledeporte, Movistar + Golf et Canal Sur.