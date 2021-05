Marbella et Recreativo Granada ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

09/05/2021 à 22:04 CEST

le Marbella et le Recreativo Grenade à égalité à zéro dans le match organisé ce dimanche dans le Image de balise Antonio Lorenzo Cuevas. le Marbella est venu avec l’envie de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du duel précédent contre L’ejido. Concernant l’équipe visiteuse, le Recreativo Grenade a récolté une égalité à un contre le Marin, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Marbella a été placée en quatrième position, tandis que le Recreativo Grenade, pour sa part, est deuxième à l’issue de la réunion.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié, le Marbella et le Recreativo Grenade Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Marbella a donné accès à Gudiño, Nacho, Tresaco, Añón Oui Alfred Planas pour Edu Ramos, Oscar Garcia, Grange, Juanmi Callejon Oui cadres, Pendant ce temps, il Recreativo Grenade a donné accès à Migue, Nuha Oui Aranda pour Dani Plomer, Echu Oui Balle.

L’arbitre a montré un total de dix cartons: cinq cartons jaunes au Marbella, spécifiquement pour Redru, Oscar Garcia, Élysée, Grange Oui Alfonso Herrero et quatre à Recreativo Grenade (Echu, Montoro, Migue Oui Nuha). De plus, il y avait un carton rouge pour Caio Emerson par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Marbella il obtient 28 points et le Recreativo Grenade avec 31 points.

Le lendemain, l’équipe de Marbella jouera à domicile contre le Sports Lorca, Pendant ce temps, il Recreativo Grenade cherchera la victoire à domicile contre lui Récréatif.

Fiche techniqueMarbella:Alfonso Herrero, Blanco, Álex Bernal, Marcos (Alfred Planas, min.82), Chumbi, Redru, Juanmi Callejón (Añón, min.82), Eliseo, Granero (Tresaco, min.64), Edu Ramos (Gudiño, min. 40) et Óscar García (Nacho, min.64)Recreativo Granada:Joao Costa, Brunet, Montoro, Isma Ruiz, Fobi, Caio Emerson, Dani Plomer (Migue, min.64), Echu (Nuha, min.64), Torrente, Barcia (Aranda, min.86) et Alberto LópezStade:Image de balise Antonio Lorenzo CuevasButs:0-0