Marbres d’Elgin : Stephen Fry qualifie de « classe » leur retour en Grèce | Monde | Des nouvelles

La Grèce demande le rapatriement de la collection de marbres d’Elgin depuis plus de 200 ans – depuis qu’ils ont été retirés du Parthénon en 1802 sur ordre de Lord Elgin, alors ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’Empire ottoman. M. Fry, qui a déclaré qu’il était « très désireux » de voir les sculptures restituer à Athènes, a été le dernier à se joindre au débat sur la maison de l’œuvre d’art monumentale.

L’acteur et diffuseur a suggéré de remplacer les billes par une expérience virtuelle.

Il a souligné qu’avec la technologie moderne, les gravures peuvent être reproduites à l’aide de lasers.

Il a déclaré: « Donc, le British Museum aurait une expérience du Parthénon et vous allez voir cette fabuleuse technologie en utilisant des casques AR ou tout ce que vous voulez porter et vous voyez comment les originaux ont été parfaitement reproduits et mis en place et vous les regardez être emballés monter et monter dans le train. »

Les sculptures, qui se trouvent dans l’institution basée à Londres, ne sont pas disponibles pour être vues publiquement depuis près d’un an en raison des travaux de maintenance en cours et de la pandémie de coronavirus.

Le British Museum rouvrira ses galeries grecques au public le lundi 13 décembre.

M. Fry, 64 ans, a déclaré: « Je sais que beaucoup de gens disent » nous nous sommes occupés d’eux « et il est certainement vrai que nous nous sommes occupés d’eux, mais ce serait un acte tellement classe.

« Je vous promets qu’un million d’Athéniens viendront dans la rue pour les accueillir.

« Ils signifient tellement pour les Grecs, ils font partie de la nature de ce qu’est Athènes. »

Le British Museum abrite 15 métopes, 17 figures de fronton et 75 mètres de la frise d’origine.

50 mètres restent à Athènes et d’autres parties sont dans des musées à travers l’Europe.

Puis, lors de sa visite à Londres, il a exhorté le Premier ministre Boris Johnson à restituer les sculptures anciennes inestimables à la Grèce, la présentant à nouveau comme une chance pour le Royaume-Uni de renforcer sa position mondiale en Grande-Bretagne.

Jusqu’à présent, M. Johnson n’a montré aucun signe indiquant qu’il avait l’intention de restituer les marbres d’Elgin.

S’adressant au journal grec Ta Nea plus tôt cette année, il a déclaré : « Le gouvernement britannique a une position ferme et de longue date sur les sculptures.

« Ils ont été acquis légalement par Lord Elgin en vertu des lois appropriées de l’époque et appartiennent légalement aux fiduciaires du British Museum depuis leur acquisition. »

Cela correspond au point de vue exposé sur le site Web du British Museum, qui soutient les efforts de Lord Elgin pour amener les marbres au Royaume-Uni au début du XIXe siècle : avant que les sculptures n’entrent dans la collection du British Museum par acte du parlement. »