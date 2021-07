Marc Albrighton : Winger signe un nouveau contrat avec Leicester City

Marc Albrighton a signé un nouveau contrat avec Leicester City, concluant un nouveau contrat de trois ans avec le club.

L’ailier est un acteur clé du King Power Stadium depuis son arrivée en 2014.

L’ailier de longue date prolonge son séjour

Marc Albrighton a rejoint Leicester City en provenance d’Aston Villa en 2014. Il a fait 18 apparitions en 2014/15, mais il s’est vraiment imposé la saison suivante. Il a joué tous les matchs de Premier League alors que Leicester City a surpris tout le monde en remportant le titre de Premier League.

Le joueur de 31 ans a disputé 201 matches de Premier League pour le club et 253 toutes compétitions confondues depuis son arrivée. Il faisait partie de leur apparition historique en UEFA Champions League en 2016/17, marquant deux fois en neuf matchs.

Albrighton est l’un des joueurs les plus réguliers de Leicester depuis 2014. Il est l’un des rares joueurs à avoir participé à la fois à la victoire en Premier League 2015/16 et à la victoire en FA Cup 2020/21, aux côtés de Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Christian Fuchs et Jamie Vardy.

Lors de sa première saison, il a joué un rôle central dans la fin de la saison commerciale, alors que Leicester a survécu à la relégation en remportant sept des neuf derniers matchs. Il a fonctionné comme ailier dans une formation 3-5-2 et a aidé son équipe à survivre.

Reconnaissance pour son service

Comme mentionné précédemment, Albrighton a été un interprète constant pour le club et a figuré dans certains des plus grands moments des Foxes au cours des dernières années.

Il a commencé la saison 2015/16 avec un but lors de la victoire de Leicester contre Sunderland lors de la première journée, et a fini par apparaître dans les 38 matchs alors qu’ils défiaient les chances de remporter la Premier League. Il a marqué le premier but du club en UEFA Champions League lors de la saison 2016/17 contre le Club de Bruges. Le joueur de 31 ans a également marqué lors de la victoire des huitièmes de finale contre Séville, et il a une place permanente dans les livres d’histoire du club.

Tout au long de son séjour au club, Albrighton a été fiable et chaque manager lui a fait confiance. Il est polyvalent, capable de jouer en tant qu’arrière, ailier ou ailier.

