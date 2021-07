Marc Almond parle de Soft Cell, de Tainted Love et de ses années pop

Il était une pop star si improbable. Audacieux et soucieux de vous laisser deviner, Marc Almond, 24 ans, né le 9 juillet 1957, n’était pas longtemps sorti d’une école d’art de Leeds et s’attendait à ce que sa carrière se développe dans le théâtre expérimental ou le cinéma. Ainsi, la décision d’enregistrer une reprise du classique de la soul nordique de Gloria Jones “Tainted Love” – ​​qui l’a vu finir sur Top Of The Pops, avec le disque classé n ° 1 en septembre 1981 – a dû être un choc. Cette chanson suivrait Marc pour toujours : parfois suffocante et ressentie, puis, au fil des ans, de plus en plus célébrée et chérie.

Les années Soft Cell

Avec son camarade Dave Ball, le travail d’Almond sur Cellule douceLa série de singles glorieux de 1981 et 1982 a même vu le duo se retrouver sur la couverture de la bible des adolescents Smash Hits. “Bedsitter”, “Say Hello, Wave Goodbye” et “Torch” étaient trois chansons incroyablement assurées qui les ont emmenées dans le Top 5 britannique à chaque fois. « Je dirais que ‘Say Hello’ et ‘Torch’ sont mes deux chansons classiques », déclare Marc aujourd’hui. « Je termine toujours mes concerts par ‘Dites bonjour’. C’est une trilogie de trois grands singles que tout artiste peut avoir.

La compilation de son coffret de 2016, Trials Of Eyeliner, a permis à Marc Almond de réévaluer ces chansons, ainsi que son héritage pop plus large. “J’aime plutôt ‘What’ ces jours-ci et je peux voir que j’avais une place de choix en tant qu’artiste de singles”, dit-il après avoir précédemment rejeté son dernier grand succès avec Soft Cell. « J’ai toujours adoré faire des célibataires. J’ai grandi en aimant le 7″ et j’en ai toujours fait des tas et des tas. ”

Toute carrière pop réussie est soutenue par la réinvention et, alors que Marc décrit aujourd’hui cette période comme une période libre et sans plan, il y a eu une tentative délibérée d’emmener Soft Cell dans des endroits plus sombres avec le deuxième album complet du duo. “Nous avions récemment été dans un magazine pour adolescents avec des chapeaux de fête et ce n’était tout simplement pas ironique”, dit-il. « Nous avions simplement l’air stupides. La presse musicale n’avait pas grand-chose à dire sur nous non plus, et nous pensions donc que nous allions avoir une courte durée de vie, en continuant comme ça.

Marc poursuit : « Nous voulions que les gens écrivent sur nous de manière positive dans le NME, et pour ce faire, nous avons dû nous suicider commercialement. The Art Of Falling Apart a de nouveau été enregistré à New York – et la ville était un endroit sombre à cette époque. [Producer] Mike Thorne a écrit par la suite combien il détestait le disque et nous avons été choqués. Nous pensions que cela s’était inspiré de nombreuses influences différentes, comme John Barry, et que c’était notre moment classique. »

Mais, malgré cet auto-sabotage, les coups se sont succédé ; l’élan du groupe les a portés en 1984, avec le dernier album de Soft Cell depuis près de 20 ans, The Last Night In Sodom, qui est sorti en mars de la même année. « C’était une lutte à ce moment-là », dit Marc Almond. « Nous avons décidé de créer cet album électronique post-punk, principalement enregistré en mono. C’était un au revoir vraiment belliqueux, mais j’aime les trois premiers albums de Soft Cell de différentes manières.

Les premières étapes de la carrière post-Soft Cell d’Almond

Avec le projet Marc And The Mambas et son premier set solo, Vermin In Ermine, offrant un recul expérimental contre le courant dominant dont Marc rêvait, son art plus léger et plus accessible n’a réapparu qu’en 1985. Histoires de Johnny. Lui donnant une fois de plus un single à succès avec la chanson titre, les 10 chansons de cet album offraient un spectre glorieux d’influences aux auditeurs auparavant effrayés par le tournant plus sombre du travail de Marc. Il a même semblé s’amuser à nouveau avec un duo exagéré avec Bronski Beat – un mélange de reprises de “I Feel Love” et “Johnny Remember Me” – qui n’était pas sur l’album mais a ramené Marc au Royaume-Uni Top 3 pour la première fois en trois ans.

« J’aime l’inattendu, dit Marc Almond. « Plus tard, j’ai chanté ‘Tainted Love’ avec les Pussycat Dolls lors d’un défilé Fashion Rocks au Radio City Music Hall de New York. Je suis remonté du sol sur un piano pendant qu’ils faisaient leur version. Je suis partant pour des choses excentriques comme ça et j’adore vivre des aventures.

Un changement d’étiquette pour Parlophone

Un changement de label pour Parlophone a donné lieu à The Stars We Are en 1988 et à une tentative délibérée de reconquérir un public pop. « Je voulais un disque que je pourrais sortir en live, raconte Marc. Il a réussi de manière spectaculaire lorsqu’une reprise en duo avec Gene Pitney, sur le tube du vétéran des années 60 “Something’s Gotten Hold Of My Heart”, a ramené Marc au sommet des charts britanniques en janvier de l’année suivante. « Au début, j’étais réticent à l’enregistrer car Nick Cave l’avait également fait récemment », explique Marc. “Mais [A&R Director] Clive Black a dit que je devais l’essayer. J’avais toujours aimé Gene et je suis allé à un petit concert qu’il faisait à Bow Town Hall, dans l’est de Londres, pour lui demander s’il voulait l’enregistrer, pensant qu’il en rirait. Mais il a accepté de le faire et a été fantastique.

«Ce fut un grand succès dans de nombreux pays, mais l’Amérique n’y touchera pas, bien sûr. Ils disaient : ‘C’est deux gars qui chantent ensemble et on ne peut pas avoir ça !’ J’ai apprécié le succès la deuxième fois, cependant. Ce fut une expérience formidable de travailler avec Gene et un véritable coup de pouce pour moi.

Rejoindre Trevor Horn

Un autre changement de label a conduit à une autre série de grands succès de singles lorsque «Jacky», «My Hand Over My Heart» et «The Days Of Pearly Spencer» produits par Trevor Horn ont vu Marc profiter de trois succès britanniques consécutifs pour la première fois depuis Soft Cell. « A chaque nouvelle étiquette, c’était un peu comme une période de lune de miel, raconte Marc. «À un moment donné, j’allais faire ce disque R&B rugueux et lo-fi, mais on m’a suggéré de travailler avec Trevor Horn, ce qui était tout le contraire de cela. Nous avions donc deux faces du disque – l’une appelée « Grit » et l’autre appelée « Glitter » – mais il n’a pas fait tout l’album.

Sorti en 1991, Marc dit de l’album : « Tenement Symphony n’a jamais été un disque vraiment satisfaisant pour moi parce que les deux côtés sont tout simplement trop différents. C’est comme deux mini-albums différents, mais les trois singles que Trevor a fait sont tout simplement incroyables.

Fantastic Star était un autre disque aux perspectives différentes – cette fois enregistré et remixé plusieurs fois, mais finalement sorti en 1996. Il a vu Marc Almond changer de label une fois de plus et lui a donné son dernier single solo à ce jour, “Adored And Explored”. « Beaucoup de bonnes choses sont venues de l’album », dit Marc, qui admet qu’il y a encore des choses qu’il aimerait régler à ce sujet. “J’aimerais revoir le set à un moment donné, car j’ai beaucoup d’amour pour ce disque.”

La carrière solo d’Almond dans les années 2000

Après s’être remis d’un grave accident de moto, les dernières années ont vu une production prolifique et un retour aux chansons pop plus accessibles qui ont d’abord rendu Almond célèbre. The Velvet Trail de 2015 a valu à Marc certaines des meilleures critiques de sa carrière, et il admet que travailler avec Chris Braide à ce sujet et Tony Visconti sur The Dancing Marquis en 2013 a été une révélation.

«Après 2010 Varieté, qui était le premier album depuis longtemps que j’avais fait de chansons entièrement originales, je me sentais épuisé et découragé, alors je m’attendais à ce que le prochain album soit un projet de reprises», dit-il. « J’ai eu la chance de travailler avec Tony et nous avons organisé une session en studio. Il a réarrangé certaines des pistes que j’avais écrites et c’est arrivé si vite. C’était à l’ancienne et organique. Cela m’a inspiré et m’a poussé à écrire à nouveau d’autres chansons. Puis, quand Chris m’a approché avec ces autres nouveaux morceaux, The Velvet Trail s’est aussi très facilement réuni pour moi.

Le tempérament fougueux de son passé s’est peut-être adouci, mais la passion de Marc Almond pour la pop n’en est pas moins amoindrie. Avec un œil rivé sur son avenir, Trials Of Eyeliner était une occasion bienvenue de revisiter son passé. “C’était le bon moment pour revenir en arrière”, dit-il. « C’était très dur à faire. J’ai passé des mois à transpirer dessus. Je voulais de bonnes chansons qui représentaient chaque album, mais pas tous les morceaux clés, car je voulais également attirer les gens vers ces disques.

C’est un auteur-compositeur-interprète avec un catalogue impressionnant mais, comme tout franc-tireur créatif, il ne veut pas que vous appréciiez simplement ces tubes. Par tous les moyens, délectez-vous des souvenirs de ces grandes chansons, mais gardez une oreille ouverte pour l’inattendu. Ce genre d’invitation est sûrement la marque d’un véritable artiste et d’une grande pop star.

