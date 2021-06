Marc-André Fleury reçoit enfin un amour bien mérité ⋆ .

Lorsque les Golden Knights de Vegas ont échangé contre Robin Lehner à la date limite la saison dernière, il semblait qu’il remplacerait le vétéran Marc-André Fleury en tant que gardien de but n°1 d’une équipe des Knights avec des aspirations pour la coupe Stanley. Mais après ce déménagement, Fleury vient de s’en sortir, faisant ce qu’il a fait toute sa carrière : gagner.

Les Knights ont été en peloton avec Fleury et Lehner au cours des deux dernières saisons, mais Marc-André a répondu à la cloche et est devenu le principal gardien de but des séries éliminatoires cette saison. Et lors des deux premières rondes des séries éliminatoires des Knights, Fleury a été absolument incroyable.

Après la victoire décisive de jeudi soir contre l’Avalanche à indice d’octane élevé, Marc-André Fleury est devenu le quatrième gardien de but le plus victorieux de l’histoire des séries éliminatoires de la LNH.

Marc-André Fleury a pris seul possession du quatrième rang sur la liste des victoires en séries éliminatoires avec sa 89e victoire en séries éliminatoires !!!!!!!!! #VegasBorn pic.twitter.com/ZtmBZE5EtT – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 juin 2021

Lors de la victoire 5-3 de Vegas contre l’Avs, Fleury était comme il l’a été toute l’année… incroyable. Il a tenu l’Avalanche à distance au cours d’un va-et-vient palpitant et a effectué des arrêts cruciaux pour donner l’avance à son équipe en troisième période.

Les partisans de toute la LNH se sont tournés vers les médias sociaux pour donner un coup de chapeau collectif à Marc-André Fleury.

Marc-André Fleury a guéri d’une blessure à l’épée en moins d’un an pour aider ses équipes à atteindre la finale de conférence. Remarquable. – Shayna (@hayyyshayyy) 11 juin 2021

Y a-t-il un joueur plus universellement apprécié dans la LNH que Marc-André Fleury ?? – Ian Mendes (@ian_mendes) 11 juin 2021

OMFG (le F est pour Fleury) – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 juin 2021

Je me souviens avoir couvert Marc-André Fleury lors de son dernier jour à Pittsburgh après 2017. C’était une signature publique au Dick’s Sporting Goods à Cranberry. Ce jour-là, j’ai pensé qu’il irait bien à Vegas. Je ne pensais pas qu’il aurait peut-être la meilleure série de quatre ans de sa carrière dans la LNH. – Wes Crosby (@OtherNHLCrosby) 11 juin 2021

Crosby envoie un texto à Mackinnon parce qu’il a été éliminé en séries éliminatoires à cause de Marc-André Fleury #HockeyTwitter pic.twitter.com/WJxenGcZVN – Owen Krepps (@OKrepps85) 11 juin 2021

Hé Pittsburgh, merci encore ! #VegasBorn #Fleury #StanleyCup pic.twitter.com/99LXgtzwjt – La grippe de Vegas (@TheVegasFlu) 11 juin 2021

Fleury a dit 🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️ #StanleyCup pic.twitter.com/5lhihXEBti – GIF de la LNH (@NHLGIFs) 11 juin 2021

Comme les Golden Knights de Vegas affronteront désormais les Canadiens de Montréal en demi-finale, il semble que ce sera le filet de Marc-André Fleury à partir de maintenant.

Le gardien de but vétéran peut même cimenter son héritage comme l’un des meilleurs de notre génération s’il peut pousser les Knights vers la coupe Stanley, et peut-être même remporter un autre championnat.

Inutile de dire que Vegas est entre de bonnes mains avec Marc-André Fleury au filet. Et les fans du monde entier commencent à prendre le train en marche.

