Marc-André ter Stegen aura-t-il une nouvelle chance de partir pour l’Allemagne après le départ de Joachim Löw?

Marc-André ter Stegen a rejoint le FC Barcelone à l’été 2014, après un passage impressionnant avec son club natal, le Borussia Mönchengladbach. Depuis qu’il a rejoint Barcelone, il a eu des départs immédiats et le club n’a jamais regardé en arrière depuis la saison 2016/2017, où il était confié à la responsabilité de leur gardien numéro un. Depuis lors, il n’a pas manqué de temps de jeu, apparaissant dans presque tous les matches de Barcelone au cours des dernières années.

Malgré tout le succès du club qu’il a eu, Ter Stegen n’a pas été en mesure de rester gardien de but régulier pour l’Allemagne. Ter Stegen a été le deuxième choix derrière Manuel Neuer depuis ce qui semble être des âges maintenant avec la DFB. Il y a eu des moments où il était sur le point de reprendre ce premier choix, mais Neuer a réussi à prouver à ses détracteurs qu’il devait garder le poste.

Il ne fait aucun doute que Ter Stegen est un gardien de but de classe mondiale, et ce depuis des années maintenant. Il a souvent été placé dans l’argument des trois meilleurs gardiens de but du monde. Il a actuellement la troisième valeur marchande la plus élevée de tous les gardiens de but selon Transfermarkt et la valeur de l’Allemand a déjà culminé à 82 millions d’euros. Le problème est que Neuer est tellement bon qu’il est difficile de trouver de la place dans l’équipe pour Ter Stegen. Le natif de Gladbach n’a fait que 24 apparitions pour Die Mannschaft depuis ses débuts seniors en mai 2012.

| SE CONCENTRER Ce fut une excellente journée pour les gardiens de but du Camp Nou aujourd’hui, avec Marc-André ter Stegen impressionnant également: 39 touches

6 arrêts

5 sauvegardes de l’intérieur de la boîte

✈️ 1 réclamation élevée

1 poinçon

20/24 selon. passe

1 drap propre

8.3 Note SofaScore # BarcaAtleti pic.twitter.com/4QyPjtDEVi – SofaScore (@SofaScoreINT) 8 mai 2021

Cependant, Ter Stegen espère que sa chance pourrait enfin changer. Avec le départ de Joachim Löw de l’équipe nationale après 15 ans, le gardien espère pouvoir gagner ce premier choix sous un nouveau manager. Ter Stegen semble vraiment excité à l’idée d’être dirigé par Hansi Flick. Le gardien de but de Barcelone est un grand fan de Flick et sera curieux de voir à quoi pourrait ressembler l’alignement sous une nouvelle direction:

«Hansi Flick a connu une année et demie incroyable en tant qu’entraîneur-chef du Bayern. Quand il viendra à la DFB, peu de gens pourront lui dire quoi que ce soit. Parce qu’il a fait un excellent travail avec le Bayern. S’il revenait à la DFB, il se sentirait de nouveau chez lui. Je suis curieux de savoir ce qui se passe. », A déclaré Ter Stegen à Sport1.

Après tout, cela pourrait être la dernière chance de Ter Stegen de gagner ce rôle pour l’Allemagne. À 29 ans, il ne peut pas attendre encore 15 ans pour un nouveau manager allemand. Manuel Neuer est un vétéran de 35 ans, mais il affiche toujours ses meilleures performances. Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde a remporté pratiquement tout ce qu’il y a à gagner au Bayern Munich et avec l’équipe nationale, il ne serait donc pas surprenant qu’il se retire du jeu international après les championnats d’Europe de cet été.

C’est un excellent compromis pour l’Allemagne sachant que si elle perd le plus grand gardien de but de l’histoire à Neuer, elle aura un successeur d’élite à Ter Stegen pour protéger son filet à l’avenir. S’il obtient le temps de jeu sous une nouvelle direction, personne ne pourra douter que ce rôle soit mérité.