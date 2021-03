Marc-Andre ter Stegen de Barcelone pour un rare départ en Allemagne

L’entraîneur allemand Joachim Low a confirmé mardi que le gardien de but de Barcelone Marc-André ter Stegen entamerait demain la qualification pour la Coupe du monde de l’équipe contre la Macédoine du Nord.

Ter Stegen a été sur le banc pour les victoires contre l’Islande et la Roumanie lors de la trêve internationale actuelle, mais obtiendra un départ rare pour l’équipe nationale mercredi.

Voici ce que Low avait à dire à propos de la sélection de son équipe:

«J’attendrai la fin de la séance d’entraînement pour décider [the team], mais Marc-André ter Stegen jouera dans le but – je l’ai déjà dit aux gardiens de but.

«Je parlerai à quelques joueurs après l’entraînement ce soir. La décision finale sur qui jouera sera prise ce soir ou demain matin au plus tard.

« Ilkay Gündogan sera capitaine de l’équipe s’il commence. »

Source | DFB