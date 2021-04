Marc-Andre ter Stegen envoie un message après que Barcelone ait battu Villarreal

Le gardien de but de Barcelone Marc-André ter Stegen avait un message pour le club et ses supporters après l’importante victoire de dimanche en Liga contre Villarreal.

Les visiteurs sont venus d’un but vers le bas pour gagner 2-1 et garder la destination du titre entre leurs mains avant les six derniers matchs de la saison.

Ter Stegen s’est tourné vers Twitter après le match et a admis que son équipe devait travailler dur pour remporter les trois points.

Barcelone affrontera Grenade ensuite et sera le grand favori pour la victoire après avoir déjà battu l’équipe de Diego Martinez à deux reprises cette saison. Les hommes de Ronald Koeman ont gagné 4-0 en janvier en Liga et ont manqué 5-3 vainqueurs dans un match décisif de la Copa del Rey