Marc-Andre ter Stegen: la victoire de l’UCL donne à Barcelone « la paix et la stabilité »

Le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a fait part de ses réflexions sur la victoire de l’équipe sur le Dynamo Kiev et pense que cela apportera à l’équipe la « paix et la stabilité » dont elle a tant besoin après un nouveau début de saison mouvementé.

Les géants catalans avaient eu de gros problèmes en Ligue des champions après avoir débuté avec des défaites consécutives 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica, mais ont maintenant leur destin entre leurs mains.

« En ce moment, nous manquons de finisseurs. Mais en deuxième mi-temps, nous avons pris de meilleures positions sur tout le terrain et cela aide beaucoup les attaquants. Lors des derniers matchs, les équipes ont créé un danger contre nous et ont plus ou moins marqué avec leur première chance à chaque fois. »

Ter Stegen a également parlé d’Ansu Fati, qui a marqué le but vainqueur avec une finition brillante, et de Sergio Aguero qui a été exclu pendant trois mois après des tests cardiaques.

«Il y a de petites choses que nous pouvons tous faire pour aider Ansu à devenir un attaquant encore plus exceptionnel. C’est une question de jeu de position. Mais c’est un sacré but important qu’il a produit pour nous. Ce n’est que trois points, ce n’est jamais que trois… mais cette victoire nous apporte un peu de stabilité et de paix momentanément.

« Maintenant, il est temps pour nous de grandir. On a un gros match ce week-end (au Celta) mais la santé est toujours plus importante que le sport et le Kun [Aguero]Le bien-être de nous était vital pour nous tous. Nous espérons tous qu’il se rétablira le plus rapidement possible… mais le plus important est qu’il soit en bonne santé.

Origine | UEFA