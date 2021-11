Marc-Andre ter Stegen : Tout le monde voit le changement avec Xavi à Barcelone

Le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a déclaré que les changements que Xavi avait apportés à l’équipe depuis son arrivée sont clairs après le match nul de mardi avec Benfica.

Les Catalans ont joué une impasse divertissante au Camp Nou qui laisse le destin du Barça entre leurs mains avant le dernier tour, bien que Benfica ait le match le plus facile sur papier.

Ter Stegen a parlé aux journalistes après le match et était fier de la performance de son équipe malgré le résultat.

« C’était un match super intense. Nous méritions plus, je suis fier de l’équipe », a-t-il déclaré.

« Nous avons affronté une équipe qui a marqué trois buts contre nous au match aller et c’est une excellente équipe. Nous avons fait un excellent travail et un grand effort, mais malheureusement nous n’avons pas pu marquer. Ce n’était pas facile. Nous avons juste raté le but.

« Tout le monde voit le changement avec Xavi. On est tous très branchés. On a une idée de jeu qui est très difficile à défendre pour l’adversaire. Nous leur laissons très peu d’espace pour nous marquer. C’est bon. Avec cette attitude, nous gagnerons à coup sûr.