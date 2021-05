Marc-Andrea Huesler passe à la phase suivante de Roland-Garros

25/05/2021

Loi du 26/05/2021 à 04h30 CEST

Marc-Andrea Huesler, Suisse, numéro 158 de l’ATP, a remporté le tour de qualification à Roland-Garros par 6-4, 3-6 et 6-2 en une heure et cinquante-deux minutes pour Emilio Gomez, Joueur de tennis équatorien, numéro 179 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que le Suisse a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 54% dans le premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 69% des points de service. Quant au joueur de tennis équatorien, il a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a réalisé un premier service de 63%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 63% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) comprend une phase préliminaire dans laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des rivaux. Lors de cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis participent. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure.