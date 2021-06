Marc : année difficile, avenir dans l’air

La saison des Los Angeles Lakers est terminée avec un goût amer. La saison de Marc Gasol est terminée, et avec un goût amer. Le centre espagnol, qui a 36 ans et en a déjà complété 13 en NBA, a signé avec les Lakers après avoir mis fin à son égalité avec les Raptors de Toronto pour chercher sa deuxième bague de championnat. Le départ de Dwight Howard, dont la continuité était considérée comme acquise mais s’est retrouvée dans les Philadelphia 76ers, a lancé les Angelenos sur le marché pour trouver un bon centre, agréable et bon marché. Un acteur qui a couvert la performance qu’Howard et, dans une moindre mesure, JaVale McGee (maintenant dans les Denver Nuggets) ont affiché la saison dernière, sur le chemin du ring.

L’occasion s’est présentée et les deux parties l’ont saisie. Marc avait signé un contrat de 110 millions de dollars sur cinq ans en juillet 2015. Seuls les liens sportifs avaient déjà gagné, à la fin de la saison dernière, plus de 180 millions. En 2011, il avait signé 4 et 58 avec les Memphis Grizzlies, où il a joué de 2008 à 2019, lorsqu’il a été envoyé aux Raptors de Toronto à la mi-saison. Au Canada, ils cherchaient la cerise sur le gâteau pour l’équipe dirigée par Kawhi Leonard et Kyle Lowry. C’était : les Raptors étaient champions et Marc a pris, après quelques mois dans l’équipe, la bague de championnat rêvée. Avant que, au Tennessee, il était devenu l’un des meilleurs centres de sa génération: trois fois All Star, une dans le Meilleur Quintette, une dans le Deuxième et un Defender of the Year.

Ainsi, à ce stade de sa carrière, Marc pouvait se permettre de ne pas penser à l’argent. Après avoir été champion, il s’est prévalu d’une option de joueur pour rester avec les Raptors de Toronto pour 25,5 millions. Cela en valait la peine malgré le départ de Kawhi Leonard et Danny Green, un coup dur pour réitérer les aspirations au titre. L’anneau était, en fait, pour les Lakers. Une équipe qui l’a séduit avec sa légende, dans le lumineux LA, avec deux mégastars comme LeBron James et Anthony Davis, un rôle adapté au moment de sa carrière et un récit irrésistible : chez les Lakers son frère Pau a été champion à deux reprises, les Lakers ont repêché Marc (en 2007) mais l’ont envoyé à Memphis dans l’opération dans laquelle, justement, ils ont été faits avec Marc.

Marc a donc accepté le vétéran minimum avec, exigence qu’il a mise en avant, une deuxième année : 2,5 millions pour cette saison, 2,6 garantis pour la suivante. Pour les Lakers, l’option, une fois que McGee et Howard n’étaient plus à bord, était également optimale. Marc est sorti pour un excellent prix, il était prêt à remplir un rôle de joueur d’équipe et avait une capacité compétitive très démontrée, une intelligence particulière et peu besoin de chercher, il ne l’a jamais fait et encore moins à ce stade, rien d’autre que collectif de réussite. Dans les conditions économiques et le rôle limité offert par les Lakers, il y avait peu de meilleures options que Marc.

A partir de là, la saison n’a pas été facile. Les Lakers ont commencé comme un coup : 21-6 lors des 27 premiers matchs. Avec une supériorité énorme, sans forcer à peine la machine et doser après la pause la plus courte qu’un champion ait jamais eue: la pandémie a forcé et les Lakers n’ont eu que 71 jours entre remporter le titre en Floride et le début de la saison 2020-21. Les téléviseurs avaient besoin d’un jour de Noël. Le repos moyen en NBA est de 141 jours. Mais Le nouveau quintette, avec Marc et Dennis Schröder aux côtés de LeBron, Davis et Kentavious Caldwell-Pope avait, de loin, la meilleure note nette de la NBA dans leurs minutes sur le terrain.

Tout est allé en enfer avec les blessures d’Anthony Davis et LeBron James, un fardeau auquel ils ont ajouté des problèmes physiques d’autrui et des transes avec des protocoles sanitaires et COVID, qui attaquait aussi un Marc qui passait du plus au moins. Il a commencé à se faire remarquer grâce à ses valeurs principales : intelligence sur le terrain, instinct défensif, capacité à passer. Et le tout sans une charge minute excessive. Mais Personnellement, ça a aussi tout changé pour lui avec l’arrivée après rachat d’André Drummond, un centre qui a débarqué pour être titulaire, plus jeune et avec beaucoup moins de talent que Marc mais des compétences (notamment le rebond) qui ont manqué aux Angelenos et à leur entraîneur, Frank Vogel. Entre Drummond, les minutes qu’Anthony Davis finit par jouer au pivot et un Montrezl Harrell que Frank Vogel a également classé cinq pour son manque de tir extérieur, Marc a été exclu du quintet, ses minutes sont devenues dépendantes du rival et du jeu et même est arrivé pour être sur la table d’un rachat possible et d’une nouvelle destination pour les séries éliminatoires.

Finalement Marc a terminé la saison avec les Lakers et a eu des minutes et une présence dans la série fatidique contre les Phoenix Suns, dans lequel les blessures d’Anthony Davis ont donné plus de poids à l’Espagnol, qui a terminé titulaire dans un sixième match duquel Andre Drummond a disparu. Au cours de la saison, Marc a montré que ses meilleures années sont déjà derrière lui pour le niveau NBA, mais aussi qu’il peut encore être utile dans les bonnes circonstances et avec le bon rôle. Avec peu de soufflets physiques, lents et irréguliers dans le tir (une arme qui lui a fait redimensionner son jeu dans sa dernière ligne droite chez les Grizzlies), Marc a continué à améliorer ses coéquipiers en attaque, en débloquant le jeu et en aidant en défense contre des rivaux moins légers. Ceux qui conviennent le mieux à votre style de jeu. Il a terminé avec 5 points, 4,1 rebonds et 2,1 passes décisives par match en saison régulière, 6-4-2 en séries éliminatoires.

Et maintenant quoi? D’une part, il est évident que le présent passe par les Jeux Olympiques, le retour en Equipe Nationale après la Coupe du Monde 2019, dans laquelle Marc a joué à un niveau redoutable, avec un match mythique en demi-finale, contre l’Australie. L’élimination est un bouleversement évident avec son bon côté : la préparation peut être bien meilleure. Dans les comptes qui ont été faits au cours de la saison et avec les Lakers comme l’un des favoris pour atteindre la finale, le timing aurait pu être un problème. La lutte pour le titre commence le 8 juillet et il se terminerait, s’il y a sept matchs, le 22. Un jour avant la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

Et après? D’entrée, Marc a un contrat garanti avec les Lakers pour la saison 2021-22. Et les Angelenos, par marché et aspirations, continueront d’être une option optimale si leur illusion est de précipiter leurs tours pour être à nouveau champion. Mais il peut aussi y avoir la possibilité que lui et l’équipe aient d’autres plans et qu’un accord de résiliation soit conclu ou qu’une opération soit fermée, ce qui peut être bien vu par les deux parties. Les Lakers doivent reconstruire leur équipe à partir des deux méga-contrats de LeBron et Davis, et ils doivent faire que dire de l’avenir de Caruso, Harrell, Schröder, Horton-Tucker… autant de décisions à prendre et qui peuvent influencer l’envie (ou la possibilité, tout simplement) de retenir, ou non, Marc Gasol. S’il change de décor et continue aux États-Unis, la chose normale est que Marc continue de privilégier la victoire : une bonne équipe, une bonne destination et des aspirations au championnat.

Mais, bien sûr, il y a une autre porte ouverte : Barcelone. Antoni Daimiel a assuré après la finale de l’Euroligue, la semaine dernière, que Juan Carlos Navarro, ami de Marc et Pau et désormais patron de la section basket du Barça, a la signature de Marc entre les sourcils et il souhaite que le pivot ferme sa voie dans le basket élite en tentant de soulever l’Euroligue avec le club où il était entre 2003 et 2006. Ce serait l’une des bombes de l’été en Europe, bien sûr, mais de nombreuses pièces doivent encore bouger pour que nous sachions ce qui va arriver à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket espagnol, celui qui n’a pas eu l’année rêvée chez les Lakers… mais qui a encore un long chemin à parcourir.