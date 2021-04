Marc Anthony, Ben Affleck et Michelle Obama font l’éloge de Jennifer Lopez | Vidéo

L’actrice, chanteuse et femme d’affaires, Jennifer Lopez, fait à nouveau la couverture du magazine InStyle. Dans la publication, l’artiste dit qu’elle se sent dans la fleur de l’âge et honorée d’avoir atteint le moment où elle vit aujourd’hui. Dans le rapport détaillé consacré à la reine du Bronx, plusieurs célébrités commentent la carrière et la vie de Jennifer. Entre autres, Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis, et deux de ses ex-partenaires sentimentaux, Marc Anthony et Ben Affleck, donnent leur avis très personnel sur la grande star mondiale.