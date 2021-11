Marc Anthony invite un couple sur scène pour des fiançailles

Lire du contenu vidéo

YouTube/Denis Leborgne

Marc Anthony était le MVP d’une demande en mariage qui a été reçue lors d’un de ses concerts … et nous avons tout en vidéo !!!

Comme vous pouvez le voir, Marc a arrêté le spectacle et a fait monter le couple sur scène… et le gars se met à genoux et sort du ring. La fille dit oui et ils s’embrassent, alors que la foule se déchaîne et que Marc lève les mains en l’air.

L’homme qui a posé la question, Denis Leborgne, raconte TMZ … Marc est le chanteur préféré de sa fiancée et elle ne l’avait jamais vu se produire en concert, alors il a contacté l’équipe de production de Marc, Magnus Media, il y a 14 mois pour mettre en place une grosse proposition.

Denis dit que les plans ont été retardés par la pandémie, mais une fois que le monde s’est ouvert et que Marc a recommencé à tourner, il a ciblé le spectacle du 5 novembre à Estero, en Floride.

L’équipe de production de Marc a rompu le plan avec Denis la veille du spectacle – MA le pointait du doigt dans la foule, à quel moment il proposait, mais Marc a fait un effort supplémentaire.

Denis dit quand lui et sa petite amie d’alors, Liz, est arrivé, ils ont été emmenés dans la section VIP et elle était sous le choc. Quand le grand moment est arrivé, Marc ne s’est pas contenté de les mettre en lumière dans la foule… il les a invités sur scène devant tout le monde !!!

Marc a pris tout le monde au dépourvu – vous pouvez le voir dans la vidéo, le couple a un peu le trac. Denis dit que sa fiancée était si nerveuse devant Marc qu’elle lui a dit le nom de son employeur au lieu de son nom.

À la fin du spectacle, Denis dit que Marc leur a dit que Dieu bénisse et a mis ses doigts en forme de croix … pour couronner une nuit qu’ils n’oublieront jamais.

Félicitations!!!