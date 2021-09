Marc Anthony! Nouvelle Première C’est irréel! …

C’est vrai… Marc Anthony a sorti un single et il est génial ! Nous vous disons tous les détails du nouveau matériel de l’artiste talentueux ici dans Music News !

Marc A a sorti le 27 août son nouveau single intitulé « Pa’lla voy » et à ce jour ce single a eu trop de succès. Le nouveau clip vidéo officiel de Marc Anthony aujourd’hui sur les plateformes YouTube cumule près d’un million et demi de vues ! Nous sommes ravis ! Non seulement à cause des paroles et de la mélodie de ce nouveau matériel mais aussi à cause du clip vidéo officiel. C’est juste que, sérieusement, voir Marc Anthony sur les écrans est tout simplement adorable. Les années passent et cet homme ne cesse de s’améliorer.

Maintenant, “quand ils m’appelleront, j’irai”, cela vous semble familier? Avez-vous déjà dit cela? Bien sûr! Que tes amis te disent, hey, allez, la fille que tu aimes arrive, ou ton ex arrive, ou mieux encore, ton “Presque quelque chose” arrive, oh, ces presque quelque chose comme ils tuent, parce que tu ne peux pas le dire n’importe quoi parce que tu le gâches, mais si tu ne le dis pas, tu le voudras. Mais si tout est déjà en train de bouillir pour de bon, vous ne pouvez pas être jaloux ou vous plaindre car alors vous le gâchez, mais si vous ne dites rien vous le gâchez aussi, eh bien, comme oui ou non mais ils vous disent que c’est là et quoi dites-vous ??…. “PA’LLA VOY”, Bien sûr que oui !

Alors Marc Anthony pour quelle raison il chante cette chanson. La question à un million de dollars est… Que ressentez-vous ou de qui vous souvenez-vous lorsque vous entendez cette chanson intitulée “Pallá voy” de Marc Anthony ? Je me souviens presque de quelque chose … (pleure)

Nous vous laissons le lien du clip vidéo officiel de la nouvelle première de Marc Anthony pour que vous puissiez en profiter et puis, il n’y a qu’une vie, dédiez-la à qui vous manque le plus en ce moment. https://www.youtube.com/watch?v=1EarnVR8_Og