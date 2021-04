Marc Anthony s’excuse et partage son concert gratuitement sur YouTube – El Sol de México

Après qu’une série de problèmes techniques ont empêché la retransmission du concert de Marc Anthony ce samedi, le chanteur a annoncé via ses réseaux sociaux que l’enregistrement de l’événement peut être vu aujourd’hui gratuitement sur YouTube.

La vidéo peut être visionnée dans le monde entier mais ne sera disponible que pendant 24 heures.

Il a également ajouté qu’il était déjà en pourparlers avec la société organisatrice pour rembourser l’argent des billets à tous ceux qui avaient acquis l’accès pour samedi.

“Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien et votre compréhension. Nous travaillons dur et avec beaucoup d’amour, nous l’avons fait pour vous! J’espère que vous et vos proches en profiterez. Que Dieu vous bénisse!” dans le cadre de votre libération.

Le public et ses collègues ont applaudi les excuses du chanteur et sa décision de partager la vidéo de son émission avec le public.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Ricardo Montaner, qui est ami avec lui depuis plusieurs années, lui a dédié le message suivant: “Ma chère, seule quelqu’un d’une dignité de la taille de la vôtre, pense d’abord à l’autre et ensuite à lui-même.