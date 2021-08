“Marc c’est Marc et c’est comme ça dans les dépassements”

08/08/2021 à 19:09 CEST

L’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), qui n’a pas pu terminer le Grand Prix de Styrie en raison d’un problème mécanique et a eu plusieurs incidents avec l’espagnol également Marc Marquez en course, il a reconnu que “Marc il est Marc, dans chaque course qu’il a dépassée comme celle-ci au cours des dix dernières années.”

Espargaro Il a déclaré qu’il était “plus en colère contre notre erreur, car je n’ai pas pu terminer la course à cause d’un problème technique et cela me met encore plus en colère”.

“Sur Marquez, je ne le blâme pas. Marc il est Marc, dans chaque course il a dépassé comme ça au cours des dix dernières années et pour moi la faute en revient au Collège des Commissaires, je ne sais pas où ils étaient … peut-être qu’ils regardaient le dernier jour des Jeux Olympiques “, commenta-t-il, ironique.

“Je ne sais pas, c’est difficile à comprendre. Chacun est libre de faire ce qu’il veut et le Collège des Commissaires celui qui doit sanctionner mais la première fois ils m’ont frappé très fort sur le bras et ils m’ont fait sortir de la piste et dans la deuxième course la même chose … Nous verrons si la direction de course fait quelque chose », a-t-il commenté sur l’incident.

“Mais ce qui m’agace le plus c’est que c’est pénalisé si un pilote en fait tomber un autre, mais ce qu’il faut pénaliser c’est l’action, le résultat n’a pas d’importance, même si comme personne n’est tombé, il n’y a pas de pénalité”, a-t-il déploré. Aleix Espargaró.

Critique comme toujours, sur l’incident entre son partenaire Lorenzo Savadori Oui Dani Pedrosa Il a déclaré: “Je suis très contrarié par la situation dans ce circuit, je l’ai dit à plusieurs reprises. Et si Laurent au lieu de percuter la moto de Pedrosa entre en collision avec Pedrosa? Maintenant, le monde entier pleurerait. C’est toujours la même chose sur ce circuit.”

“La première chose est que les murs sont très proches et c’est très dangereux puisque cette piste n’est pas conçue pour la course de motos, c’est comme ça et on peut aussi courir en ville, pourquoi pas ? Je peux prendre ma moto et courir dedans les rues de Spielberg, mais ce n’est pas sûr et cette piste n’est pas sûre, dans trois courses, trois drapeaux rouges et nous avons eu beaucoup de chance les trois fois. Que va-t-il se passer dans la quatrième ? Les pilotes ne peuvent rien faire ni rien modifier ” , le pilote Aprilia continuait de se plaindre.

Espargaro Il critiquait également la panne du moteur de sa moto, car « cela ne peut pas arriver, une usine ne peut pas avoir de problèmes techniques en course. Cela ne s’est pas produit depuis longtemps et cela ne peut pas arriver, mais ce n’est pas la première fois et a été un problème sérieux. “

Et, en se référant à la victoire de Jorge Martin il a dit se réjouir beaucoup “peut-être parce qu’il le porte Albert Valera -son même manager-, nous vivons en Andorre et passons beaucoup de temps ensemble, mais je l’ai suivi à Mahindra, avant qu’il ne gagne en Moto3 et je connais son talent.”

“Il a fait la course qu’il avait à faire, c’est un pilote talentueux, en Autriche et avec la Ducati, il a fait ce qu’il avait à faire et quand il comprendra comment gérer cette moto sur d’autres circuits, il sera une star, sans aucun doute” a ajouté Aleix Espargaró.