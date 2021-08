Marc Cucurella s’apprête à terminer le commutateur Brighton & Hove Albion

Marc Cucurella devrait sceller un passage à Brighton et Hove Albion avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon Andy Naylor de ..

Brighton s’apprête à conclure un accord pour Marc Cucurella

Cucurella Impressionnant pour Getafe

Le joueur de 23 ans a illuminé la Liga pour Getafe au cours des trois dernières saisons, accumulant 75 apparitions pour l’équipe espagnole. Cependant, l’arrière gauche n’a figuré qu’une seule fois pour le club jusqu’à présent cette campagne et il s’agissait d’un caméo de 23 minutes.

Maintenant, il pourrait être prêt à passer en Angleterre et à se tester en Premier League. Les Seagulls surveillent de près le joueur et semblent enfin prêts à foncer vers le joueur avant la date limite de demain.

Ils sont à la recherche de nouveaux ajouts pour renforcer leur équipe et s’assurer qu’ils n’ont plus de bataille pour la relégation cette saison et pensent que Cucurella serait un ajout astucieux à l’équipe.

A passé toute sa carrière de club en Espagne

L’Espagnol a passé toute sa carrière dans son pays natal, en commençant d’abord par la face B de Barcelone. Après quelques performances impressionnantes pour eux, il a continué à jouer pour Eibar puis pour le club actuel de Getafe.

L’accord devrait valoir environ 15 millions de livres sterling, car il s’agit des frais qui déclencheraient la clause de libération dans le contrat du joueur. Cela signifie que son club actuel n’a pas d’autre choix que de laisser Cucurella parler à Brighton d’un transfert et il semble probable qu’un accord pourrait être conclu pour le défenseur.

Les statistiques sous-jacentes de Cucurella sont superbes et il se trouve actuellement dans le top 10% des ailiers des cinq meilleures ligues pour un certain nombre de statistiques défensives, telles que les dégagements, les blocs, les interceptions et les pressions. Il pourrait donc s’avérer être une signature astucieuse pour Brighton, car il est capable de revenir et de faire un travail défensif solide tout en avançant et en aidant son équipe à avancer et à lancer des attaques à l’autre bout si nécessaire.

Sima pourrait également rejoindre

Il ne semble pas non plus être la seule signature potentielle à franchir la porte de Brighton. Le club souhaite également faire appel à Abdallah Sima de Slavia Prague, selon Sky Sports, car il vise à essayer d’en ajouter plus à l’autre bout du terrain également.

Le joueur n’a que 20 ans mais a marqué 15 buts en 21 matchs pour l’équipe tchèque la saison dernière. Ils espèrent qu’il pourra avoir un impact similaire avec eux en Premier League et espèrent essayer de conclure un accord pour le joueur au cours des deux prochains jours.

Photo principale

Intégrer à partir de .