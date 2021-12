Marc García et Elísea Melilli reprennent La Sansi de Viladecans

13/12/2021 à 14:44 CET

La Sansi 14 de Viladecans, organisé par La Sansi, avec la collaboration et le parrainage de l’Ajuntament de Viladecans, Heppner, Nationale Nederlanden et Powerade, a eu lieu ce dimanche, qui comprenait des tests de 5 et 10 kilomètres, en plus, le matin il y avait aussi 3 courses de mineurs, pour un total de 1 500 inscrits et environ 1 300 arrivées, 45% de plus qu’en 2019.

Dans la courte distance, le 5km, Qui était Championnat de Catalogne, la victoire chez les hommes a été pour Lahcen Aït qui a arrêté le chrono à 14’17 », accompagné sur le podium par Nasser Oukhelfen 14’20 », Xavier Badia 14’22 & rdquor; et quatrième le letton Dmitrijs Serjogins 14’23 & rdquor;, respectivement. Dans la catégorie féminine, l’athlète Doua Ouboukir a signé un triomphe avec 16’27 » (record de l’épreuve), seconde Cristina Silva 16’37 » et troisième Marta Romance avec 16’59 ».

14 athlètes ont perdu 15 minutes, la course de 5 km la plus rapide de 2021.

Podium test court 5km

Se référant à essai de 10 km, le gagnant a été Marc Garcia, avec 30’59 « (proche du record de 30’50 » du Letton Dmitrijs Serjogins), deuxième a terminé Josep Diaz et troisième Amin taghzati. Dans la catégorie féminine, victoire de Elisea Melilli (Italie) avec 38’11 & rdquor;, devant l’athlète Mireia Suñé Oui Carla Fernandez. Le record du circuit est toujours détenu par la Polaca Patrycja Wlodarczyk depuis 2016.