Marc Gasol a choisi Gérone

18/11/2021 à 21:29 CET

Marc Gasol vous avez déjà décidé de votre avenir. Selon Catalunya Ràdio, le centre de Sant Boi sera un joueur du Bàsquet Girona et l’annoncera officiellement la semaine prochaine.

Le pivot catalan a posté un message sur les réseaux sociaux qui aurait pu donner l’indice de la décision de son avenir puisqu’il s’agit de l’un des Dupont et Dupond de Tintin en mesure de sauter dans la piscine vêtu d’un maillot de bain rayé blanc et rouge, les couleurs, précisément, de Gérone. De plus, il a incorporé un sablier dans son tweet, ce qui implique que le compte à rebours commence à « sauter dans la piscine » et à annoncer sa décision.

De l’essence il s’entraîne avec Gérone, l’équipe qu’il possède, depuis son retour des États-Unis après avoir quitté la NBA après avoir été licencié par les Lakers et coupé par les Grizzlies. Il réside à Castelldefels, mais il se rend chaque jour au club de Gérone pour se préparer dans le but de retourner sur les pistes.

pic.twitter.com/ApJRqMvQsX – Marc Gasol (@MarcGasol) 18 novembre 2021

Trois possibilités étaient envisagées pour son avenir immédiat : celle de Gérone, qui semble être celle finalement choisie, celle du Barça et celle de se retirer définitivement.

Si Marc a choisi Gérone, c’est que jouera dans la LEB Gold League et qu’il est définitivement exclu qu’il rejoigne les rangs du Barça, ce dont rêvait Juan Carlos Navarro, qui était en pourparlers avec le joueur pour le convaincre que le club du Barça était une bonne option.

Dans les prochains jours, Marc annoncera enfin officiellement la décision, mais tous les éléments pointent déjà vers la fin de sa carrière sportive au sein du club de ses amours, le Bàsquet Girona.

L’équipe traverse une mauvaise passe et le 15 novembre, le conseil d’administration, avec Marc comme président, a pris la décision de limoger leur entraîneur. Carles marco après la sixième défaite en LEB Oro. Jordi Sargatal a pris les rênes de l’équipe par intérim.